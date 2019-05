Nuove proposte e servizio d’urgenza al Nuovo Centro Pediatrico

Dopo 6 mesi dall’inizio dell’attività in via Maspero 3 a Varese, lo staff del centro Isber ringrazia tutti quei numerosi genitori che con i loro bambini, hanno dato fiducia a questa nuova iniziativa unica nella città di Varese per la pediatria in urgenza e non, svolta dalle pediatre Dottoressa Donata Potito e Camilla Borghi, infermieri , medici e tecnici radiologi .

Genitori che sono tornati con i secondi e terzi figli al centro pediatrico e hanno fatto da passaparola tra gli amici .

Possiamo evidenziare i punti di forza del nostro servizio

Accoglienza al Desk con un numero dedicato, il 3440859058 x fissare appuntamento ma con la possibilità di accesso anche senza appuntamento tutti i sabati anche festivi

Ma le attività del nuovo centro pediatrico non si fermano e allora ecco l’inserimento di nuovi servizi:

Servizio vaccinazione non solo ai bambini ma anche ai loro genitori

non solo ai bambini ma anche ai loro genitori Consulenza privata ai neo genitori o nonni per avere consigli chiave su alimentazione e comportamenti da adottare con i piccoli e tanto altro

o nonni per avere consigli chiave su alimentazione e comportamenti da adottare con i piccoli e tanto altro Incontri per i genitori e i figli adolescenti per la loro educazione, grazie alla specializzazione della Dottoressa Potito in Adolescentologia

Tutto lo staff vuole ringrazia i genitori e le centinaia di bambini che hanno capito che rivolgersi al centro pediatrico è un’esperienza naturale e non traumatica, che vissuta tra giochi, cartoni animati, bolle di sapone e attestato del coraggio, fa in modo che i bambini non provino paura durante la visita .