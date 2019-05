Paracadutisti varesini a Coira

Gli scorsi 25 e 26 maggio si è disputata la Bundner Zweitage Marsch presso la Caserma Militare di Coira, del Cantone dei Grigioni, in Svizzera.

La prova si è svolta su due giorni. Il 25 maggio i partecipanti hanno affrontato una marcia di 30 km con percorsi che si snodavano fra pianura e passi di montagna con grandi dislivelli e una sessione di tiro al poligono con arma lunga, fucile d’assalto SIG 550 calibro 5,56 nato, in dotazione alle truppe Svizzere.

Il secondo giorno hanno affrontato una seconda prova di marcia di 20 km.

La manifestazione si è conclusa con la consegna degli attestati di partecipazione, in tale occasione i nostri connazionali hanno consegnato al Comandante Maggiore Pascal Ambass il Grest dell’ ANPD’I Nazionale.

I 250 partecipanti provenivano da varie nazioni,Svizzera, Italia, Germania e Lituania, si sono dimostrati all’altezza della situazione.

Il distaccamento italiano era composto da 11 Paracadutisti e un Alpino.

Fin dal primo giorno i Paracadutisti dell’ANPD’I si sono distinti per la tenacia e la determinazione nel raggiungere gli obiettivi prefissati; un buon risultato al poligono e stato raggiunto da un membro della nostra associazione di Verbania che ha ottenuto una decorazione per l’ottimo risultato.

Nella vita, come nello sport, un paracadutista per affrontare certi impegni deve metterci costanza, impegno e fatica, quindi è necessaria tanta motivazione e capacità di non arrendersi davanti agli ostacoli.

Spesso, la differenza tra chi arriva al traguardo e chi no si trova proprio nel livello di determinazione dettato da uno stato mentale che va allenato esattamente come il restodel corpo,(Mente Sana Corpo Sano).

Sono questi i valori che cerchiamo di trasmettere a tutti i ragazzi che si avvicinano all’associazione.

I paracadutisti che hanno preso parte alla marcia sono stati: Benicà, Bertazza, Bocchiola, Gallo, Locatelli, Rinaldi, Ronzani G. Ronzani S, Rizzi, Serra, Sorrentino, Stiz.

«La nostra Associazione di Varese ringrazia tutti i partecipanti ,un grazie al Maggiore Pascal Ambass e al suo staff di averci invitato», dicono gli organizzatori.