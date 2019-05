Il Pd legnanese: “La città non si merita tutto questo”

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Partito Democratico di Legnano sui fatti che hanno interessato la giunta Fratus, commissariata a seguito dell’arresto del sindaco Fratus, del suo vice Cozzi e dell’assessore ai Lavori Pubblici Chiara Lazzarini per turbativa d’asta e corruzione elettorale.

Legnano non se lo merita. Un vero e proprio terremoto politico ha colpito ieri la nostra città. Il sindaco Fratus e l’Assessora Lazzarini sono agli arresti domiciliari, il vicesindaco Cozzi in carcere e altre sette persone sono oggetto di indagine. Se il lavoro della magistratura si trasformerà in condanna per gli imputati allora oltre che alla politica verrà inferto un colpo violento alle istituzioni, all’etica e all’onestà dei legnanesi. Non possiamo che assistere sgomenti al drammatico svolgersi di questa triste pagina e ricordare in quante occasioni abbiamo denunciato una gestione della cosa pubblica in deriva costante verso l’interesse privato. Prendiamo atto con amarezza delle analisi descritte dal PM Calcaterra in conferenza stampa:”…un vero e proprio sistema di controllo politico…gli indagati tutti hanno scarsissimo senso della legalità e non percepiscono assolutamente la gravità delle loro azioni…” Ogni commento appare superfluo.

Nell’apprendere inoltre del commissariamento del Comune, consideriamo questa l’unica soluzione oggi possibile, con un consiglio dimezzato e tre componenti della Giunta in stato di arresto. Uno scatto di dignità politica vorrebbe a questo punto che ciò che resta del Consiglio Comunale si dimettesse, prendendo così le distanze da queste gravi vicende.

Ora tutti al lavoro per dimostrare la nostra capacità di ridare a Legnano un governo per bene, trasparente e al servizio della comunità intera.