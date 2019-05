“Pentole, tegami e padalle”, a base di argilla

Nuovo appuntamento del MABA, il Museo Archeologico dei Bambini di Angera, con il ciclo di laboratori didattici dal titolo “Cosa c’è sotto? Cerca, scava e scoprirai”, dedicati a bimbi curiosi e piccoli archeologi in erba.

Il tema proposto per l’incontro di domenica 12 maggio alle 15 è “Pentole, tegami e padelle”, per ricostruire insieme le forme della ceramica angerese. Prendendo spunto dai vasi della Collezione Pigorini Violini Ceruti, recentemente accolti in Museo, oltre che dalla fantasia, ogni bambino potrà realizzare il proprio vasetto in argilla da portare a casa.

Il laboratorio sarà condotto da Melissa Proserpio, archeologa e arteterapeuta.

I laboratori sono aperti a tutti, dai 5 anni in su.

L’attività è gratuita, ma è richiesta la prenotazione scrivendo a museo@comune.angera.it, oppure 320 4653416.

Il MABA è in via Marconi 2, ad Angera.