Piccoli scienziati ed esploratori di natura con i BioBlitz 2019

Anche i bambini, nelle loro vesti di giovani esploratori e piccoli ricercatori, partecipano al BioBlitz 2019, l’iniziativa regionale del 18 e 19 maggio che coinvolge tutti i cittadini, accompagnati da esperti, nel ricercare, individuare e possibilmente classificare, in un determinato ambiente, il maggior numero di forme di vita animali e vegetali.

La presenza del pubblico è l’elemento fondamentale del progetto: i cittadini, coinvolti attivamente in una attività a carattere scientifico di “Citizen Science”, contribuiscono in maniera partecipe al valore e alla biodiversità delle aree protette lombarde.

I dati raccolti durante il censimento sono subito inseriti nella piattaforma informatica www.inaturalist.org del progetto BioBlitz Lombardia 2019 e saranno un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale.

Di seguito le principali iniziative del BioBlitz2019 a Varese e dintorni adatte ai bambini.

Per il programma completo cliccare qui.

Galleria fotografica BioBlitz 2019 4 di 14

PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI

I TESORI DEL PRATO: FIORI E IMPOPLLINATORI

Sabato 18 maggio, dalle 15:00 alle 16:30, Brinzio

Alla scoperta della flora erbacea e dei piccoli sirfidi, api e farfalle che popolano i prati sotto le pendici del Campo dei Fiori nel bellissimo borgo di Brinzio. Censimento fotografico, adatto ai bambini.

PICCOLI MA IMPORTANTI: L’ECOSISTEMA DEL PRATO CON I SUOI PREZIOSI ABITANTI

Sabato 18 maggio, dalle 16:30 alle 17:45, Brinzio

Alla scoperta del piccolo mondo popolato da insetti e piccoli invertebati tra i fiori e le erbe selvatiche presenti nei bellissimi prati e lungo le sponde del laghetto di Brinzio. Censimento fotografico, adatto ai bambini.

Per entrambe le iniziative il ritrovo è al parco comunale “Tonino Piccinelli” di via Piave, a Brinzio.

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria allo 0332 435386 oppure educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it.

I COLORI DELL’ACQUA: LIBELLULE E DAMIGELLE

Micromondo sommerso: insetti, crostacei e curiose creature acquatiche

Domenica 19 Maggio 2019 dalle 9 alle 12, Inarzo

Visita guidata in compagnia degli esperti LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) per il campionamento fotografico delle numerose specie di libellule presenti negli habitat della Palude Brabbia e dei macroinvertebrati acquatici presenti nel torrente e negli stagni.

Ritrovo al Centro Visite LIPU di via Patrioti 22, a Inarzo.

Partecipazione:gratuita, iscrizione obbligatoria allo 0332-964028 oppure oasi.brabbia@lipu.it

BIOBLITZ NEL PARCO DEI MUGHETTI

Sabato 18 maggio dalle 09 alle 12, Origgio

Attività guidata di ricerca naturalistica all’interno del Bosco Borromeo, foresta di querce e carpini ricchissima di biodiversità. Focus su uccelli, anfibi, rettili e insetti, in particolare coleotteri.

Attività adatta ai ragazzi dai 10 anni in su, alle famiglie e a tutti gli appassionati di natura.

Ritrovo ore 9 in fondo alla Via Strada di Mezzo, Origgio (VA)

Per info e prenotazioni info@parcomughetti.it

PARCO PINETA



QUELLI DELLA NOTTE (3 percorsi)

Passeggiata al chiaro di Luna lungo i sentieri del Parco alla ricerca dei tanti abitanti che animano il bosco dopo il tramonto. Escursione svolta in contemporanea nel Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate e nel Parco RTO Rile-Tenore-Olona.

Sentiero turistico/escursionistico adatto a tutti, anche a giovani esploratori dai 7 anni in su.

Munirsi di torcia elettrica.

Ritrovo: ore 20.30. Rientro previsto h 22.30.

Malnate: al Mulino Bernasconi di via Zara (parcheggio consigliato c/o I Nostar Radiis di via Gorizia).

Castiglione Olona: in piazza Santa Croce.

Lurago Marinone (CO): in via della Pace

LA VITA NELLO STAGNO (2 appuntamenti)

Passeggiata alla scoperta della affascinanti e misteriose forme di vita che popolano le aree umide.

Escursione su sentiero turistico/escursionistico adatto a tutti, anche a giovani esploratori dai 7 anni in su.

Ritrovo: ore 9.30 di sabato 18 maggio – c/o parcheggio “Kapuziner Platz”, via Crotto a Castelseprio.

Ritrovo: ore 10.30 di domenica 19 maggio in via Monterosa a Valmorea (CO).

CHI HA FATTO “CRA”?

Domenica 19 maggio, ore 9,30, Limido Comasco (CO)

Il fitodepuratore… una passeggiata per scoprire la fauna acquatica che popola i grandi stagni artificiali.

Ritrovo: ore 09.30 in via della Pineta, angolo via Bisbino a Limido Comasco (CO)

MA CHE STORIA, QUESTO BOSCO!

Domenica 19 maggio, ore 14,30, Lurago Marinone

Una passeggiata per bambini e famiglie, intervallata da letture e momenti di scoperta dell’ambiente.

Ritrovo alle ore 14.30 al parcheggio cimitero di via della Pace a Lurago Marinone (CO)

SEGUIAMO LA PIANTA

Domenica 19 maggio, ore 14,30, Tradate

Una caccia al tesoro per sapersi orientare, riconoscendo una pianta… non solo con una App.

Ritrovo: ore 14.30 al Centro didattico scientifico, via ai Ronchi a Tradate (VA).

Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita con prenotazione scrivendo a prenotazioni@parcopineta.org oppure 031-988430.

PARCO DELLE GROANE

Sabato 18 maggio il BioBlitz è a Solaro, con un pomeriggio di laboratori per bambini. Qui il programma completo