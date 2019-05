Torna il BioBlitz del Parco delle Groane

Sabato 18 maggio il Parco delle Groane ospita il BioBlitz.

Cos’è il BioBlitz? È un evento di educazione naturalistica e scientifica. L’iniziativa consiste nel ricercare, individuare e possibilmente classificare, in un determinato ambiente e per almeno 24 ore consecutive, il maggior numero di forme di vita animali e vegetali. I dati raccolti saranno poi un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale.

Possono partecipare al BioBlitz tutti i cittadini, che vengono accompagnati nelle loro esplorazioni da esperti naturalisti. La presenza del pubblico è l’elemento fondamentale del progetto: i cittadini, coinvolti attivamente in una attività a carattere scientifico, la cosiddetta Citizen Science, contribuiscono in maniera partecipe al valore e alla biodiversità delle aree protette lombarde.

I dati raccolti durante il censimento sono subito inseriti nella piattaforma informatica www.inaturalist.org del progetto Bioblitz Lombardia 2018. Il Parco delle Groane ospiterà il BioBlitz in concomitanza con le altre aree protette della Lombardia sotto l’egida di Area Parchi.

IL PROGRAMMA

Ore 14:00 ritrovo di tutti i partecipanti presso la sede del Parco delle Groane (Via della Polveriera 2, Solaro). Registrazione.

Introduzione e spiegazione dell’evento Bioblitz, distribuzione materiale e divisione in gruppi.

Ore 14.30-16:00 uscita per osservazione e censimento piccola flora.

Ore 14.30-16:00 uscita per osservazione e censimento grande flora.

Ore 14.30-16.00 uscita per osservazione e censimento invertebrati (insetti e aracnidi) e invertebrati e macro invertebrati di acqua dolce + PROGETTO SIRFIDI.

Ore 16:00-16:30 ritorno in sede per osservazioni allo stereoscopio e con l’utilizzo di manuali di identificazione.

Ore 16.30-18:00 uscita per osservazione e censimento piccola flora.

Ore 16.30-18:00 uscita per osservazione e censimento grande flora.

Ore 16.30-18.00 uscita osservazione e censimento invertebrati (insetti e aracnidi) e invertebrati e macro invertebrati di acqua dolce + PROGETTO SIRFIDI.

Ore 18:00-18:30 ritorno in sede per osservazioni allo stereoscopio e con l’utilizzo di manuali di identificazione.

Ore 19:00 cena al sacco alla sede del Parco per un momento di condivisione e di scambio tra i partecipanti, conoscere meglio il Parco e le iniziative offerte e visione di cartelloni espositivi realizzati dalle classi partecipanti ai progetti di educazione ambientale nelle scuole. Caricamento dati sulla piattaforma iNaturalist.

Ore 20.30 spiegazione da parte di un fotografo naturalista degli anfibi e rettili presenti al Parco, con visione delle sue fotografie ed uscita per osservazione e censimento avifauna (rapaci notturni) e anfibi.

Durante la giornata: laboratori per i bambini.

I partecipanti saranno accompagnati dagli esperti e i volontari del Parco coi quali andranno alla ricerca, scoperta ed osservazione della flora e della fauna che vive nel nostro polmone verde.

La partecipazione è gratuita e aperta a TUTTI.

Per info e prenotazioni: educazioneambientale@parcogroane.it 0296981448-0296981446

Sito web del Parco: www.parcogroane.it

Pagina Facebook del Parco: https://www.facebook.com/parcogroane/

Pagina Facebook dell’evento BioBlitz 2019 al Parco delle Groane:

https://www.facebook.com/events/329073504468988/