Tutto pronto per il Palio di Legnano ma la Rai si sfila

Domenica 2 giugno si svolgerà il Palio di Legnano per celebrare l‘843esimo anniversario della Battaglia di Legnano. La giornata inizierà in piazza San Magno con la Santa Messa sul Carroccio. A seguire ci sarà l’investitura religiosa dei Capitani del Palio e la benedizione dei cavalli e dei fantini.

L’attenzione si sposterà nel primo pomeriggio in piazza Carroccio con la partenza della sfilata storica eche si concluderà al campo sportivo G. Mari con il carosello storico delle otto Contrade con, di seguito, gli onori al Carroccio, la carica della Compagnia della Morte e la gara attesa per tutto l’anno con le estrazioni delle batterie, le due eliminatorie e la finalissima che consegnerà il crocione e la gloria alla contrada vincitrice.

BIGLIETTI: Tribuna coperta Tribuna centrale € 60 – Tribuna laterale partenza € 70 Tribuna laterale arrivo € 35 – Parterre € 30 Nelle tribune coperte pagano anche i bambini. I bambini al di sotto dei tre anni non pagano, ma devono essere tenuti in braccio dai genitori. Tribune scoperte Distinti intero € 20 – Distinti Ridotto € 15 (per bambini fino a 12 anni) Differenziati in: Distinti tribuna via Palermo Distinti tribuna via Puccini Distinti tribuna via Piacenza Prato Intero € 10 – Ridotto € 5 (per bambini fino a 12 anni) Nelle tribune scoperte e nel prato i bambini sotto i 6 anni non pagano.

Vendita biglietti tribuna centrale, laterale partenza, laterale arrivo e parterre direttamente nelle 8 contrade ufficio palio ( ven 31 maggio: 8.30-13.00 / 14.00-18.00 – sab 1 giugno: 9.00-13.00) distinti e prato ufficio palio ( ven 31 maggio: 8.30-13.00 / 14.00-18.00 – sab 1 giugno: 9.00-13.00) i biglietti della tribuna distinti e del prato saranno disponibili alla biglietteria dello stadio anche il giorno della manifestazione dalle ore 10 ingresso persone disabili le persone diversamente abili provviste di tesserino potranno accedere al campo gratuitamente insieme ad un accompagnatore (ingresso via palermo); per loro verrà predisposta una piattaforma apposita nel settore prato.

COME SEGUIRLA: Il palio di quest’anno sarà trasmesso in diretta da Antenna 3 sul digitale terrestre, su Legnanonews ma anche su Varesenews, nell’ambito di un accordo con i colleghi della testata legnanese. La Rai, che aveva inizialmente annunciato la volontà di trasmettere la gara in diretta, ha cancellato l’evento dal palinsesto.

PARCHEGGI CERIMONIE DEL MATTINO: Parcheggio Area Cantoni, Gilardelli, Matteotti, via Diaz

SFILATA e PALIO: Area Cantoni (sotto Esselunga), Gilardelli, Matteotti, via Diaz, corso Italia (ex Tosi), parcheggio sotterraneo via Gigante, parcheggio sotterraneo via Giussano 19, Metropark piazza Buti, parcheggio via Gaeta (terzo Binario), parcheggio sotterraneo via Colombo, via Pastrengo, area via Novara/Firenze.

CHIUSURA STRADE: L’area esterna allo stadio riguardante le vie: Pisacane (tratto Gaeta- XX Settembre), Palermo, Puccini, Piacenza, Como è interdetta al traffico veicolare.

