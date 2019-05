Rassegna di cori UTE al Castello Visconti di san Vito

Domenica 19 maggio il Castello Visconti di San Vito di Somma ospiterà la Rassegna dei cori Ute della Lombardia. È questa la decima edizione della rassegna che vede riuniti i cori costituiti all’interno delle Università Lions della Terza età.

Si comincerà alle ore 15 nel cortile d’onore con l’esibizione di ben cinque cori: Trecate, Sesto San Giovanni, Paderno Dugnano, Milano Duomo, S. Donato-S. Giuliano M. e, ovviamente, Somma Lombardo nella veste di padroni di casa.

La manifestazione oltre che occasione culturale si presenta come service del Lions Club Castello Visconti di San Vito a favore di padre Alberto Caccaro, missionario sommese impegnato nella costruzione di una scuola da destinare ai suoi bambini in Cambogia.

Mario Boschetti, Presidente della sezione Lions Castello Visconti di San Vito e dell’Università Città di Somma Lombardo per Adulti e terza età si augura quindi che la giornata sia vissuta come possibilità di ascoltare piacevoli esibizioni canore ma anche di contribuire alla raccolta dei fondi necessari all’opera missionaria in Cambogia.

Per chi lo desiderasse dalle ore 10 sarà possibile visitare il Castello e poi di consumare il pranzo organizzato dalla Pro Loco Sommese.

In caso maltempo la rassegna si svolgerà nella Basilica di Sant’Agnese.