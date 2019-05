“Il risveglio del bosco”, camminata con gli Amici di Bregazzana

Una camminata per ascoltare “Il risveglio del Bosco“.

L’iniziativa è organizzata dagli Amici di Bregazzana ed è in programma per la mattinata di domenica 12 maggio. La camminata, gratuita, sarà anche l’occasione per raccogliere fondi a favore della scuola elementare Canetta di Sant’Ambrogio, vittima di un furto poche settimane fa.

Il ritrovo è in piazza Don Essi a Bregazzana alle 8.45. Il percorso prevede due tappe: il primo step fino a pian Valdes, per chi non vuole o non può scarpinare troppo e il secondo step fino in vetta al monte Chiusarella circa 920 metri.

Dettagli e informazioni sull’evento e su come partecipare a questo link.