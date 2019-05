Sarà sabato 1 giugno il funerale della Pinetta dei Legnanesi. L’ultimo saluto ad Alberto Destrieri sarà alle 10 del mattino nella parrocchia di San Giovanni a Legnano (via Liguria 28).

La notizia della scomparsa del celebre attore risale a mercoledì 29 maggio all’età di 72 anni. Destrieri è stato tra i primi artisti amatoriali saliti sul palco con il capocomico Musazzi, finendo per dare importanza scenica alla “Pinetta”, classico personaggio dei cortili legnanesi.

Così lo hanno ricordato sulla pagina ufficiale i suoi Legnanesi: “Ci sono notizie, nel nostro mondo colorato, spensierato e divertente, che non vorremmo mai dare. Alberto Destrieri, amatissima Pinetta, ci ha lasciati questo pomeriggio a 72 anni. Con profondo dolore e sincera commozione, perdiamo non solo un grande attore, ma anche e soprattutto un vero amico, colonna della compagnia de I Legnanesi. Ciao Alberto… Ciao Pinetta… i nostri applausi sono tutti per te“.