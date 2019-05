Samuele Berti, l’amore per Legnarello e per la magia

La settima storia di Palio che vi raccontiamo (sempre in collaborazione con Legnanonews) è quella di Samuele Berti, musico in sfilata per la conrtrada di Legnarello.

Da più di 35 anni sfila come musico nella contrada giallo-rossa, ma la sua vita è movimentata anche dalla magia, dai bambini e tanto altro. Quest’anno è la 39esima sfilata per Samuele Berti che ha iniziato a vivere il mondo del Palio di Legnano nell’81, all’età di 13 anni, come armato nella contrada di Legnarello e poi continuando a sfilare come musico.

La passione per il Palio e per la contrada giallo-rossa nasce da una curiosità fanciullesca: «Fin da bambino mi hanno colpito l’atmosfera e le vie addobbate in festa per la storica sfilata e così, un giorno, accompagnato dall’istinto, sono entrato in contrada di mia spontanea volontà e me ne sono innamorato. – Racconta il musico – C’è un obiettivo in ogni contrada, è vero, ma si tratta di obiettivi comuni per cui si lavora tutto l’anno in collettività. Le contrade sono luoghi sociali aperti: tutti sono i benvenuti; da chi vuole solo bere qualcosa in compagnia a chi vuole dare il suo contributo per un risultato migliore».

Non è solo contradaiolo e musico di Legnarello; in molti, infatti, lo conoscono anche come mago Samui e batterista: «Ho una mia band e da 15 anni mi occupo di animazione per bambini, nell’ambito del Palio, ad esempio in occasione del 1° maggio, quando tutte le contrade sono aperte, e non solo».

Altri ancora, invece, lo conosco come addetto al servizio prevenzione e protezione (ASPP), la sua professione, e come “papà” di una cavalla da 25 anni: “Per questo, forse, non ho una moglie” sorride Samuele.

