“Sciacalli da brughiera e leoni da tastiera contro Alessandra Cariglino”

«Sciacalli da brughiera e leoni da tastiera». Forza Italia alza la testa e reagisce. Troppo intensi gli attacchi negli ultimi giorni, nei Comuni dove si va al voto. Così è a Samarate, dove il coordinatore forzista Luca Macchi ribatte alle accuse degli ultimi giorni.

Paradossalmente, la situazione più “calda” è nei Comuni più grandi intorno a Gallarate, dove lo scontro è quello diretto tra Forza Italia e Lega. Così a Cardano, così a Samarate, dove pure l’attacco è arrivato dalla lista della “sinistra riformista” che candida Domenico Aiello ma vede tra i promotori anche l’ex forzista Luigino Portalupi, che di Macchi è sempre stato avversario “interno”. Ma non solo, altri attacchi sono arrivati sui social.

«Eravamo stupiti, che la “peggior politica” della storia samaratese non avesse ancora sputato odio e fango contro Alessandra Cariglino e Forza Italia samaratese, eravamo certi che non lasciasse spazio solo ai produttori di odio che ormai sono conosciuti come leoni da tastiera e invece eccolo qua pronto a buttare fango sulle persone oneste» dice Macchi.

«Prima di tutto liberiamo il campo da ogni dubbio, il giorno 8 maggio il coordinamento cittadino di Forza Italia Samarate ha suggerito ad alcuni rappresentanti provinciali di chiedere alla coordinatrice Regionale Mariastella Gelmini di annullare l’intero coordinamento provinciale eletto nel congresso del 4 maggio» (il congresso si svolse proprio al Montevecchio di Samarate e vide l’elezione a coordinatore di Carmine Gorrasi, finito agli arresti, ndr). «Abbiamo richiesto, come tanti in forza Italia, una posizione ferma, e martedì scorso la risposta è arrivata. Una risposta in linea con quanto richiesto, un commissario di grande spessore morale, un ex magistrato , il senatore Caliendo. Per noi è il benvenuto e siamo certi che saprà ricostruire un clima di fiducia all’interno di Forza Italia varesina. Ci auguriamo che i più possano dimostrare la loro estraneità ai fatti, e qualora qualcuno fosse condannato auspichiamo che le pene siano severe».

Gli onesti non devono dimostrare di essere onesti» attacca Macchi, ricordando indirettamente il principio dell’onere della prova a carico di chi porta un’accusa. «Gli attacchi a forza Italia arrivano da persone che hanno sempre scelto la politica del fango, è la scelta di chi intende la politica come odio e violenza mediatica. Vista l’impossibilità di contrastare Alessandra Cariglino sulle proposte amministrative , scelgono la strategia del fango, vergognatevi. A questi personaggi diciamo che l’onestà è una cosa seria e loro ai forzisti di Samarate non possono insegnare nulla, non sono in grado, non hanno le basi per l’insegnamento».

«E allora ci facciamo qualche domanda. Erano tutti ladri i socialisti o solo quelli che rubavano ? Sono ladri tutti i leghisti o solo quelli che sono stati condannati per finanziamento illecito, o indagati per truffa ai danni dello Stato? Se qualcuno di questi leoni da tastiera fosse a conoscenza di atti o comportamenti illegali da parte di politici samaratesi lo dicano e saremo i primi a denunciarli alla magistratura. Chiediamo a questi signori di denunciare qualsiasi politico locale che abbia commesso o taciuto eventuali illeciti amministrativi, abusi di potere, abusi edilizi, protezionismi o favoreggiamenti in bandi o altro ancora. Ci dispiace per Portalupi, per certi politici onorevoli e per gli “influencer da cortile” ma forza Italia a Samarate è lontana da comportamenti disonesti di ogni genere».

«Davanti alla violenza mediatica di questi uomini, siamo ancora più convinti e decisi a sostenere il nostro programma e la nostra candidata sindaco Alessandra Cariglino, una donna di indiscussa moralità così come tutti gli amici che hanno dato la disponibilità a mettersi in lista. Lasciamo a questi personaggi le armi della politica del fango, li lasciamo ai loro incontri preparatori dell’accordo del secondo turno che, ormai è chiaro a tutti, vedrà il ritorno di Portalupi in maggioranza con la lega nord. I grandi manovratori della politica samaratese sono pronti a riunirsi, allora si che la frittata sarà fatta. La domanda sorge spontanea , ma tutto questo odio , tutte queste menzogne, quanto esprimono la paura verso una donna leale?» conclude Macchi. Una donna «onesta e concreta».