Scontro tra lo stradone e via san Protaso, due feriti

Due donne sono state soccorse per un incidente con ribaltamento a Samarate.

È avvenuto alle 15.45 all’incrocio tra via Torino e la laterale via san Protaso, una intersezione tristemente nota per diversi incidenti, anche recentemente.

Sul posto sono intervenuti ambulanze, automedica, vigili del fuoco e carabinieri. Le due persone ferite – 56 e 62 anni – sono state portate in ospedale a Gallarate, in codice giallo, vale a dire ferite ma non in immediato pericolo di vita (foto dalla pagina Facebook Bacheca Civica Samarate).