Scontro Paragone-Cassani sotto le finestre del municipio

Duro scontro a Gallarate tra il sindaco Andrea Cassani e il pentastellato Gianluigi Paragone questa mattina, domenica. Il senatore, arrivato in città per sostenere il flash mob organizzato dai Cinque Stelle per chiedere le dimissioni di Cassani, ha parlato di un sistema feudale da sradicare in città: “Abbiamo dato la possibilità al sindaco di liberarsi e liberare la città da presenze ingombranti (si riferisce a Gioacchino Caianiello, ndr)”.

La replica di Cassani non si è fatta attendere; il sindaco è infatti sceso in piazza per replicare ai militanti grillini, e non ha usato mezzi termini: “Perché non siete a Roma, dove la vostra sindaca ha il presidente del Consiglio comunale in carcere e diversi indagati, o a Torino? Siete di un’ipocrisia senza paragone. Io non sono indagato, e venite a chiedere le mie dimissioni?”.

La risposta di Paragone: “Sei sindaco perché hai un sistema di potere alle tue spalle gestito da Caianiello. Gallarate ha ancora le scorie del suo sistema. Dimettiti e ripresentati con persone pulite”.