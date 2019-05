Segafredo – Openjobmetis in diretta: in ballo ci sono i playoff

Squadre in campo dalle 20,45 al PalaDozza di Bologna dove, nel pre-partita, le “Vu Nere” festeggiano la Fiba Champions vinta settimana scorsa. Partita cruciale per la Pallacanestro Varese: se vince è ai playoff, altrimenti deve guardare agli altri campi. Seguite con noi l’ultima giornata (tutte le partite in contemporanea) nel liveblog di VareseNews gentilmente offerto da AloeXplosive e dite la vostra scrivendo nello spazio commenti o usando gli hashtag #direttavn o #bolognavarese su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.