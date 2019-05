Supplementare vincente per l’Axpo: la serie playout va sull’1-1

La Axpo Legnano pareggia la serie della finale playout vincendo un’emozionante gara2 giocata, come il primo atto, al palasport di Piacenza. I biancorossi di Mazzetti hanno battuto (84-88) la Bakery al termine di un tempo supplementare giocato sul filo della tensione e ora avranno due partite casalinghe per provare a raggiungere la salvezza.

Partita intensa ed emozionante, con numerosi cambi al comando delle operazioni, e nella quale gli Knights hanno potuto contare su ottime prove del proprio gruppo italiano: 19 i punti di Giordano Bortolani, decisivo a 18 anni, “doppia-doppia” di Davide Bozzetto che chiude la battaglia sotto canestro con 15 punti e 14 rimbalzi. Doppia cifra anche per i due stranieri, Raffa e Thomas, pur con un po’ di imprecisione al tiro.

Legnano più incisiva in avvio (7-14) ma Piacenza attenta a ricucire subito anche se Bortolani e Serpilli hanno garantito il primo vantaggio, 16-21. Gli stranieri della Bakery hanno quindi preso in mano la partita con il 12-0 che è valso il sorpasso, ma la Axpo ha reagito tenendosi avanti di un soffio (35-36) alla pausa lunga. Un buon momento proseguito al rientro dagli spogliatoi per un nuovo +7 biancorosso. Altra scossa emiliana con Appling e Cassar e minuti difficili per i ragazzi di Mazzetti finiti anche a -7, prima di una risposta concreta arrivata da Bozzetto (5 punti) e Raffa (tripla): danni limitati alla mezz’ora, 62-58.

Sette punti consecutivi di Bortolani e 5 in fila di Appling sono stati i fuochi artificiali con cui si è aperto il quarto periodo, con Serpilli e Thomas a riportare avanti la Axpo arrivata fino a 76-79 con i liberi ancora di Bortolani; sul finire della partita però, un fischio su Green ha dato tre liberi all’esperto play tascabile che non ha sbagliato dalla lunetta: 79 pari e overtime.

In avvio Castelli ha provato a mettere paura agli Knights con i canestri dell’83-79 ma per Piacenza è stato l’ultimo sussulto: Bozzetto e Thomas hanno pareggiato i conti, Bortolani e Raffa spinto avanti Legnano fino al 84-88 conclusivo.

Venerdì 17 alle 20.30 è in programma Gara3 al PalaBorsani di Castellanza: chi vincerà la sfida guadagnerà due match ball salvezza. Chi sbaglia, rischia di pagare.