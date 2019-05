Legnano si prende gara-3

Serata molto positiva per l’Axpo Legnano, che al PalaBorsani sfrutta al meglio il fattore campo per battere la Bakery Piacenza 92-75 e portarsi a casa gara-3 di queste finali playout.

Partita mai in discussione per i Knights, che hanno condotto la sfida sin dalle prime battute, guidati da un grande Raffa (30 punti e 38 di valutazione) e da Thomas, autore di 21 punti e 8 rimbalzi. Dall’altra parte non sono bastati a Piacenza i 27 di Appling; a pesare è lo zero sul tabellino di Marques Green.