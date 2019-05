Torna il Corriscuola, weekend di eventi ad Albizzate

Il primo weekend di maggio apre la stagione estiva delle feste all’aperto ad Albizzate e si inizia con il CorriScuola, un evento sportivo, culturale e di aggregazione che vede al centro le scuole del territorio.

Nato da un gruppo di amici che sono riusciti a coinvolgere altri genitori, gli insegnanti e i volontari delle associazioni, il Corriscuola, ormai alla quarta edizione sarà una tre giorni di incontri ed attività per grandi e piccini e vuole essere un “progetto” finalizzato a portare un contributo trasversale alla coesione sociale di una realtà in costante cammino per il bene della comunità , con un occhio particolare alle scuole.

Grazie al sostegno dell’amministrazione comunale, della Pro Loco e della Parrocchia ed ai preziosi contributi degli sponsor e dei volontari delle associazioni Albizzatesi verrà offerto un nutrito programma nei tre giorni di venerdì sabato e domenica.

Aprirà il palinsesto l’associazione Caos assieme all’assessorato alla Cultura con un “Caffè Letterario” venerdì 3 maggio alle ore 20.45 presso la sala Reni del Municipio con la presentazione del libro “DONNE” di Patrizia Emilitri, che ha ottenuto prestigioso primo posto al Premio Città di Cattolica, un libro che vuole rendere omaggio all’universo femminile La presentazione è inserita nella rassegna “Terra Arte e radici” e vuole portare a tutte le donne il messaggio dell’importanza della prevenzione. La mission di Caos è infatti legata alla lotta contro il cancro al seno e l’anticipazione diagnostica è il punto di forza per contrastare questa malattia. Caos, come nelle passate edizioni del Corriscuola, ha offerto alle mamme la possibilità di visite senologiche gratuite.

Sabato 4 maggio serata di festa presso lo Stand degli Alpini con l’aperitivo alle 18,30 e a seguire la ormai classica “panzerottata” accompagnata da musica.

Dedicata allo sport la mattinata di domenica 5 maggio con le due corse di 1 chilometro per i più piccoli, accompagnati dai genitori e di 7 chilometri per le vie e i parchi di Albizzate per i più grandicelli e per gli adulti. La partenza alle ore 10 dal campo situato all’interno del municipio e le iscrizioni già raccolte parlano di circa 500 partenti nelle due gare. Il pranzo sarà sempre presso lo Stand degli Alpini mentre il pomeriggio per i più piccoli sarà dedicato a letture animate e laboratori di stampa creativa oltre a giochi per tutte le età.