Un cippo per gli Alpini sul cavalcavia ferroviario

Domenica 5 maggio alle 9.30 sul nuovo cavalcavia ferroviario di Induno Olona si terrà la cerimonia di intitolazione della nuova Via degli Alpini e l’inaugurazione del Cippo degli Alpini alla presenza delle autorità civili religiose e con l’accompagnamento musicale della Filarmonica Indunese. Seguirà un aperitivo e successivamenteci sarà la possibilità di pranzare presso la sede degli Alpini.

Il cavalcavia è stato realizzato in prossimità della via Campo dei fiori ove era collocata la Casetta degli Alpini, storica sede del gruppo alpini di Induno Olona inaugurata nel 1991 e distrutta in un incendio nel maggio 1999.

L’Amministrazione comunale, in accordo con il Gruppo Alpini, ha deciso di intitolare il nuovo cavalcaferrovia agli alpini a ricordo della storica sede.