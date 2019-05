Un colpo di vento e fallisce l’atterraggio: deltaplanista all’ospedale

Nuvole grigie e sole nello stesso momento portano vento improvviso sul Lago. Non lo sapeva il deltaplanista che si è ferito in fase di atterraggio al Pradaccio, l’ampia radura che passa fra i torrente Boesio e la ferrovia fra Cittiglio e Laveno Mombello – ma già in quest’ultimo Comune.

Per questo sono stati allertati i soccorsi del 118 arrivato subito con un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Gavirate e poi con un elisoccorso dell’ospedale Sant’Anna di Como.

A fronte del volo fatto dallo sportivo i sanitari hanno optato per il ricovero incodice giallo a bordo del velivolo verso l’ospedale di Circolo dove l’uomo giunto una mezzora dopo i fatti.

Il deltaplanista è stato immobilizzato dai sanitari e posto su una tavola spinale. Al momento dell’imbarco sull’elisoccorso era cosciente e non risulta in pericolo di vita, come riportano i carabinieri della stazione di Laveno Mombello – compagnia di Luino che si sono occupati dei rilievi d’obbligo in caso di incidente con feriti.