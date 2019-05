Un incontro con Claun Pimpa

Venerdì 10 Maggio alle ore 21 presso il teatro “G. Niemen” di Biandronno, il Claun Pimpa racconterà la sua storia.

Marco Rodari – questo il suo nome vero – è di casa a Biandronno, dove, ormai da anni, lavora nelle nostre scuole, avvicinando i nostri ragazzi al teatro; ma Marco è solito portare la sua arte a Bagdad ed in altre zone di dolore, come Gaza, ha fondato una Onlus, ed ha scritto un libro per raccontare la sofferenza ed anche la bellezza dei suoi incontri nelle zone di guerra.

La serata è a ingresso libero e possono partecipare anche i ragazzi (età minima consigliata 10 anni).