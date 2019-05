Un musical per omaggiare la cattedrale di Notre-Dame

L’incendio della cattedrale di Notre-Dame, cuore e anima di Parigi, ha lacerato non solo la Francia ma il mondo intero. Con grande emozione l’Istituto Pietro Verri, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Busto Arsizio, omaggerà la cattedrale parigina e il suo valore storico e culturale con il musical “La zingara di Notre-Dame” (liberamente ispirato al Notre-Dame de Paris di Riccardo Cocciante).

Victor Hugo, che scrisse il suo romanzo per celebrare la cattedrale e impedirne l’oblio degli uomini e della Storia, scelse di raccontare la società degli ultimi, dei rinnegati, dei clandestini. E la sua Esmeralda divenne l’eroina dei dimenticati. Grazie alla regia esperta di Matteo Cirigliano, gli studenti, che hanno talenti da veri professionisti, daranno anima e vita a Esmeralda, Fiordaliso, Febo, Quasimodo, Clopin, Frollo e Gringoire.

Insieme al corpo di ballo della Take your time musical school, le ballerine della scuola si esibiranno in coreografie originali e sorprendenti. E’previsto un momento di partecipato raccoglimento per manifestare la solidarietà della cittadinanza tutta alle sofferenze dei parigini.

Il musical andrà in scena martedì 21 maggio, alle ore 21.00, al Teatro Sociale di Busto Arsizio; l’ingresso sarà libero e gratuito. I primi 50 spettatori riceveranno un omaggio a tiratura limitata.