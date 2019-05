Un weekend latino con lo street food nel centro di Busto

Risuonerà di musica latina mentre dai food truck verranno serviti i piatti più importanti della tradizione sud americana. È il centro di Busto Arsizio che per tutto il weekend si animerà con il Latin Street Food. «Per la prima volta portiamo un evento di questo tipo nel cuore della città -spiega l’assessore Paola Magugliani- e sempre per la prima volta useremo la nuovissima piazza Vittorio Emanuele II».

È infatti quella la location scelta da LatinFiexpo in collaborazione con Chocolat Pubblicità per ospitare i food truck e i tanti curiosi che si vogliono avvicinare a questa proposta di cibo e intrattenimento. «La piazza è davvero una bomboniera -dice Michela Ferro di Chocolat Pubblicità- e quindi abbiamo fatto un’attenta selezione dell’offerta di veri e propri ristoranti su ruote». Il progetto di uno street food latino è nato da una costola dell’Urban Lake Street Food e vuole anticipare l’inizio della quinta edizione del LatinFiexpo che dal 13 giugno tornerà ad animare il polo di MalpensaFiere.

L’appuntamento è dalle 18 di venerdì 24 maggio mentre per sabato e domenica gli stand apriranno già a pranzo, dalle 11 del mattino fino a tarda sera.

I FOOD TRUCK PRESENTI

12 veri e propri ristoranti su ruote che proporranno una ricca selezione della migliore gastronomia di strada latina, internazionale oltre ad una selezione delle eccellenze dalla cucina nostrana. Le diverse proposte latine spazieranno dalle encomiabili picanhas di Picanha’s Cube, vincitore di “Street Food Battle 2018”, alle tipiche specialità venezuelane di Reina Pepiada, ai gustosi panini peruviani di EI Panchito, alle tapas e paella di Las Bravas, e le eccellenti Popusas Salvadorenas di Qui e là Chef, ai dolcissimi Churros di Churritos. Per completare la proposta internazionale sarà presente The Meatball Family con le polpette in salsa BBQ made in USA e Pop Dog, coni migliori Hot Dog che abbiate mai mangiato. Non poteva mancare l’eccellenza della cucina italiana con i gustosissimi arrosticini di Zucchiati Food, il vero gnocco fritto di Arte Piada, le bombette pugliesi di Mr Bombetta, e la squisitezza degli hamburger calabresi di l’Angolo di Pè, semifinalista di street Food Battle 2018. Ad accompagnare il tutto i cocktail di Civico Zero: Mojito, Margarita, Cuba libre, Caìpirinha e fiumi di birra anche artigianale del burrificio OrsoVerde di Busto Arsizio.

L’ANIMAZIONE

Latin Street Food non è solo cibo ma anche grande musica e grandi eventi grazie alla collaborazione con la direzione artistica del Latinfiexpo. Tutti i giorni si alterneranno quindi esibizioni di scuole di ballo latinoamericane, sfilate folcloristiche in costume, dj set ed esibizioni di artisti di strada. Il tutto arricchito da giochi e laboratori per i più piccoli, tanta musica e naturalmente tanto divertimento.