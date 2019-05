Un weekend a tavola per la contrada di San Magno

In attesa dell’attesissimo Palio di Legnano, la Contrada di San Magno organizza tre eventi conviviali che si svolgeranno nelle seguenti date:

Venerdì 10 maggio – ore 20:00: Hamburgerata (in contrada).

Sabato 11 maggio (in occasione dell’iscrizione delle Contrade al Palio 2019) –

ore 19:30: Aperitivo in Contrada;

ore 20:30: Partenza in corteo verso piazza San Magno e a seguire cena in Contrada

Domenica 12 maggio – ore 20:00: Serata spagnola a base di Paella e Sangria (prenotazione obbligatoria entro venerdì 9 al numero 3342542002).