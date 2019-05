Via Stazione resta “nuda”: abbattuti tutti i tigli

Risveglio con sorpresa (amara) per i venegonesi che nella mattinata del Primo Maggio, passando per via della Stazione l’hanno trovata completmente cambiata. Nella notte sono infatti stati abbattuti tutti gli alberi di tiglio che fiancheggiavano la strada e che erano uno dei tratti caratteristici di questo angolo del paese.

Un cambiamento inaspettato che ha suscitato molti commenti e polemiche, anche sui social. Ma cosa ha portato all’abbattimento del piccolo e caratteristico viale alberato?

Lo spiega per l’Amministrazione comunale il consiglire Riccardo Battiston: «Questo intervento è stato necessario a causa di una direttiva delle ferrovie dovuta ad una questione di sicurezza – scrive sulla pagina Facebook del Comune – I tigli, nonostante le manutenzioni, avevano raggiunto una dimensione tale da essere troppo vicini ai cavi dell’alta tensione. Una volta ripulito completamente quel tratto, si valuterà con le ferrovie quali alberi potranno essere piantati, senza il timore che costituiscano un pericolo in futuro».

Una spiegazione che se ha chiarito l’accaduto non ha però risparmiato critiche all’Amministrazione per non aver avvertito i cittadini prima dell’abbattimento.

Qui sotto: via Stazione con i tigli prima dell’abbattimento