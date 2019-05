“In viaggio verso il futuro”, Open Day per le lauree triennali alla Liuc

“In viaggio verso il futuro”: saranno gli studenti, intervistati dal Rettore della LIUC Federico Visconti, a raccontare l’Università nel corso della tavola rotonda prevista giovedì 9 maggio 2019 per l’edizione primaverile dell’Open Day dedicato alle lauree triennali.

Il punto di vista degli studenti delle Scuole di Economia e Ingegneria provenienti da varie regioni d’Italia sarà, dunque, centrale per far sapere alle potenziali matricole le difficoltà, ma anche le soddisfazioni, che si possono incontrare durante il percorso universitario. Come si studia alla LIUC e con quali prospettive, i sogni da coltivare e le speranze da nutrire.

Sicuramente vivace il dialogo con il Rettore, moderatore della tavola rotonda sul viaggio verso il futuro di chi sceglie di iscriversi alla LIUC. L’appuntamento è giovedì 9 maggio 2019 alle ore 9, in aula C 229.

Si inizia con la visita ai diversi info point e con la presentazione di rito dei percorsi di studio e dei servizi offerti. Quindi la tavola rotonda e, a seguire, una visita guidata all’interno del campus universitario che si concluderà con un pranzo offerto dalla LIUC nella mensa dell’Ateneo.

Nel pomeriggio, sarà possibile effettuare il test di ammissione ai due corsi di laurea in Economia Aziendale ed Ingegneria Gestionale. Per Economia, test obbligatorio solo per coloro che conseguono un voto di maturità inferiore a 85/100. Per Ingegneria il test TOLC – I è obbligatorio per tutti, inserito nel circuito CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso). Possono partecipare sia studenti del 4° che del 5° anno delle scuole superiori.

Per informazioni e iscrizioni: http://www.liuc.it/articoli_orientament/open-day-lauree-triennali-2019/