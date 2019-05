Vini italiani, l’eccellenza riconosciuta

Un’eccellenza ormai riconosciuta a livello mondiale, un prodotto che nasce all’interno del nostro territorio sfruttandone ogni diversità, in base alla morfologia geografica. I vini sono un tratto caratteristico del Bel Paese, una sua connotazione tipica al punto che è anche diverso parlare di migliori vini italiani.

Questo perché i prodotti di qualità sono realmente tanti, ogni regione riesce ad esprimerne uno proprio che si identifica con il territorio stesso diventandone fedele testimone. Dal nord al sud il Bel Paese è un susseguirsi di vitigni e cantine che producono prodotti di eccellenza da consumare in patria o da esportare.

D’altra parte lo scorso anno, il 2018, si è chiuso con un aumento proprio delle esportazioni di vino del 3,5% con Usa, Gran Bretagna, Germania ed anche Cina (mercato emergente in quanto ad esportazione di vini italiani) a fare la voce grossa.

Vini bianchi, rossi e rosè di qualità

Tra vini bianchi, rossi, rosè e bollicine sono realmente tanti i prodotti di qualità che rappresentano eccellenze in materia di made in Italy. Tra i vini pregiati rossi vanno il Montepulciano d’Abruzzo, il Primitivo di Manduria, il Chianti, il Tosone, l’Aglianico, la Barbera d’Alba, l’Albarossa Piemonte, il Bolgheri Sassicaia (nominato vino dell’anno 2018).

Tra i vini bianchi italiani ritenuti più di qualità vanno elencati lo Chardonnay, il Prosecco, il Soave, la Falanghina, il Greco di Tufo, la Passerina, il Fiano di Avellino. Una menzione a parte merita anche il vino rosè, un tempo ritenuto prodotto di nicchia e non certamente di qualità ma che da qualche anno a questa parte sta iniziando a salire nell’interesse dei consumatori del nostro paese; non è un caso che cui il Consorzio di Tutela del Prosecco Doc abbia scelto di proporre un disciplinare che permetta di introdurre una versione rosé, che si chiamerà “Prosecco spumante rosé millesimato.

Italia leader nella produzione di vini di qualità

Tanti fattori che, insieme, spiegano il perché l’Italia sia leader mondiale nella produzione di vini e, soprattutto, nella produzione di vini di qualità. Una caratteristica che tocca tutto lo stivale con picchi maggiori in alcune regioni, soprattutto Toscana, Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Un prodotto che nel nostro paese è diventato quasi un elemento folkloristico, assurgendo ad elemento caratterizzante la nostra cultura; il tutto garantito da una vastità di vini, ciascuno dei quali legato ad un territorio e ad una storia precisa.