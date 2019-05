Violenza di genere, un corso di due giorni con gli esperti

Si svolgerà sabato 25 e domenica 26 maggio un corso organizzato dalla “Federiciana Università Popolare”, patrocinato dal Comune di Busto Arsizio e dall’assessorato ai Servizi Sociali, dal titolo eloquente “Riconoscere ed affrontare la violenza”, dedicato in particolare alla violenza di genere.

Il corso affronterà il tema della violenza sessuale, la differenza tra violenza e abuso sessuale, lo stupratore, la vittimizzazione secondaria, la vittima vulnerabile, l’abuso in ambienti universitari e di ricerca, la misoginia femminile, il codice rosa, la scena del crimine, la raccolta della denuncia e le vittime intrafamiliari.

I docenti saranno l’avvocato Massimo Rossi, la dottoressa Maria Pia Turiello, l’avvocato Gianluca Fontana e la dottoressa Giovanna Bellini.

Il corso si terrà dalle 9,30 alle 16,30 presso la casa della Salute di Borsano, a Busto Arsizio, in via San Pietro 18 ed è aperto ad avvocati praticanti e professionisti, professionisti dei servizi sociali, laureandi e laureati in materie giuridiche, sociali, umanistiche e patologiche e a tutti coloro che vogliono includere nel loro percorso professionale una competenza specifica sul tema.

Sono previsti 8 crediti formativi rilasciati dall’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio.