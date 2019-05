Zucconelli e la sua squadra: “Territorio nel cuore, buon senso in testa”

A poco più di una settimana dalle elezioni amministrative di domenica 26 maggio facciamo il punto sulla lista e il programma elettorale della lista Buonsenso Comune di Brusimpiano.

Il candidato sindaco Fabio Zucconelli, sindaco uscente, dal 2007 lavora come istruttore amministrativo nella Pubblica Amministrazione e da oltre 15 anni è attivo nel mondo dello sport come allenatore e dirigente di società dilettantistiche di pallavolo, soprattutto nel settore giovanile. Zucconelli è laureato in Scienze politiche e ha conseguito un master di secondo livello in “Local economic developement” (sviluppo economico locale), conoscenze su cui punta per lo sviluppo del suo piccolo paese sulle rive del Ceresio.

Al suo fianco la squadra di Buonsenso Comune, composta da Elisabetta Bergami, Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica; Camilla Bernasconi, giovane laureata in lingue e letterature straniere e insegnante di lingue straniere a Lugano; Lucrezia D’Agostino, impiegata nel settore edilizio, che ha avuto un ruolo determinante nel coordinamento delle attività tra Comune e associazioni; Katia Ferri, residente a Brusimpiano da oltre vent’anni, che vuole impegnarsi soprattutto nell’interesse dei frontalieri; Alessandra Masina in Morandi, laureata in scienze del turismo e specializzata nello sviluppo del territorio locale; Renato Picinini, che durante la precedente amministrazione è stato capogruppo di maggioranza occupandosi in particolare modo del Piano di governo del territorio; Alessandra Pisano, laureata in scienze dell’educazione, volontaria del Gulliver di Varese ed educatrice di asilo nido, che durante la precedente amministrazione si è occupata del settore scuola; Maurizio Sansottera, che negli ultimi 5 anni si è occupato del territorio brusimpianese e di manutenzioni ordinarie, come il ripristino della Linea Cadorna; Luca Scipioni, vice-sindaco uscente, che ha già svolto due mandati come assessore e si candida per il terzo, e infineTiziano Simonazzi, che mette a disposizione le sue conoscenze per la comunità di Brusimpiano.

Parlando del programma, Zucconelli mette l’accento sulla continuità tra ciò che è stato promesso e realizzato nei cinque anni del mandato che si conclude e sugli impegni più signicativi che la lista di Buonsenso Comune si impegna a portare a termine in caso di elezione.

«Sono tanti i temi affrontati in questi cinque anni – dice Fabio Zucconelli – ad esempio il nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti che tra le altre cose ha permesso di aumentare notevolmente la percentuale di raccolta differenziata, ma anche di diminuire la quantità di ingombranti conferita, con un notevole risparmio sui costi di smaltimento. Abbiamo lavorato molto anche sulla ricerca di finanziamenti, e sono stati ottenuti contributi per la riqualificazione dell’area antistante la chiesa di San Martino, per l’acquisto del nuovo pulmino e per la messa in sicurezza della parte finale dell’alveo del torrente Riale».

«Molto è stato fatto anche nell’ambito del marketing turistico territoriale, volto alla promozione turistica di tutte le attrazioni principali di Brusimpiano (chiese, lido, sentieri, spiagge, piscicoltura). Una promozione in grado di valorizzare adeguatamente il paese e attrarre un numero crescente di turisti a beneficio dell’intera comunità, che proseguiremo anche con una pagina dedicata sul sito web ufficiale del Comune, per garantire una sempre maggiore visibilità».

Oltre a rimarcare quanto realizzato, Fabio Zucconelli vuole ringraziare soprattutto i volontari civici e le associazioni che hanno lavorato in modo concreto con l’amministrazione,«senza i quali – dice – non sarebbe stato possibile ottenere questi buoni risultati».

Tanti altri sono i progetti del programma amministrativo 2019-2024, che verrà presentato ai cittadini in un appuntamento pubblico alla palestra di Brusimpiano il 23 maggio, alle 20.30.

«Abbiamo tante idee e proposte per proseguire sulla strada tracciata per il bene del nostro paese – conclude il candidato sindaco – Purtroppo quest’anno la nostra lista si presenta da sola alle elezioni amministrative e dunque perché tutto sia realizzabile è necessario il voto dei cittadini. La raccomandazione a tutti i cittadini di Brusimpiano è dunque innanzitutto quella di venire a votare domenica 26 maggio, per non rischiare di lasciare il nostro paese alla gestione di un Commissario prefettizio».

