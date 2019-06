Mancano due giorni alla chiusura del concorso di Miniartextil

Mancano due giorni per completare la timbratura del “passaporto” e per aggiudicarsi uno tre viaggi culturali messi in palio da Ascom e amministrazione comunale (assessorato alla Cultura).

Il concorso termina in contemporanea alla chiusura di Miniartextil sabato 9 giugno, che chiuderà i battenti dopo quattro settimane di apertura al Museo del Tessile. Una vera a propria mostra evento che ha dato vita in città a un secondo evento, al quale hanno aderito 47 attività commerciali che, a partire dallo scorso 11 maggio, hanno ospitato altrettante opere provenienti dalla Collezione Bortolaso-Totaro.

Un modo originale e vincente di diffondere ovunque l’arte a Busto Arsizio, al quale è stato collegato il concorso con in palio i tre viaggi. Ai partecipanti in possesso del “passaporto” è stato chiesto di raccogliere almeno 34 timbri, rilasciati nei negozi che espongono le opere. Andranno a premio le prime tre persone che completeranno il “percorso”. I buoni per i viaggi saranno consegnati proprio domenica 9 al Museo del Tessile in occasione del finissage di Miniartextil.

L’elenco dei 47 negozi con il “timbro”

Arredamenti Rig House (Sacconago, via Magenta); Bottega Artigiana (via Zappellini); Brums (piazza Santa Maria); Bustolibri (via Milano); Caffè Real Magritte (via per Cassano); Castellanza tessuti (via Ponchielli); Cattolica Assicurazioni (viale Alfieri 17); Centrovista Besozzi (largo Giardino); Coltelleria Collini (via Cavallotti); Crespi Calzatura (piazza San Giovanni); Esserre (corso Italia); Fioreria Mary (viale Lombardia); Fioreria Moretti Stefano (piazza Carlo Noè); Fiorista Colombo Pierangelo (via Mazzini); Gioielleria Ottica Genoni (via Razzoli); Gioielleria Asta Roberto (via Mazzini); Gioielleria Dino Ceccuzzi (piazza San Giovanni); Jeweis 24 Calata (via Roma 24); Jolie Bistrot (via Mazzini); L’arte del regalo (via Mazzini); La Bella Lavanderina (via per Lonate Pozzo); La Ciotola (viale Lombardia); La Corsetteria (via Cardinal Tosi); La Fata Confetto (viale Boccaccio); La Mongolfiera atelier outlet (via Cattaneo); Magù Gioielli (via San Gregorio); Miki Mode (via Montebello); Moquettes Parati (via Bellini); New Look di Crespi Paolo (via Tazzoli); Panificio Marmonti (via Cavour); Pasticceria Campi (via Milano); Pasticceria Oscar (via Cavallotti); Pasticceria Santa Maria (piazza Santa Maria); Pellegatta Timbri (via Foscolo); Pelletteria Petrini (via Montebello); Pisoni Pelletteria (piazza Garibaldi); Poste Group (via Carlo Porta); Profumeria Arpa (corso Europa); Scagnelli (via Cardinal Tosi); Seta Temporary Store (via P.R. Giuliani); Stramare & Zago (via Quintino Sella); Tabaccheria Bar Bandi (viale Lombardia); Tabaccheria Carnaghi Elena (via San Carlo); Tosi Tessuti (via Dante); Ubik (piazza San Giovanni); Whlte Design (via XX Settembre).