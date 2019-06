Ai Patrini manca solo la vittoria. La squadra cresce ed esce a testa alta

Con il primo vero weekend di caldo, sabato 1 e domenica 2 giugno i Patrini sono tornati a casa, affrontando le due squadre cagliaritane al “Gurian Field” di Malnate, campo perfettamente rasato e tirato a lucido per il doppio evento dai Vikings Malnate.

Sabato il primo impegno contro i Tigers, che si sono imposti 19-7 sui malnatesi. Tra i sardi ottime prestazioni per Pisu (4 su 6, 3 HR, 6 pbc. ed 1 Ass.), Bonomo (6 su 10 1 Hr, 4 pbc e 9 Ass), Carboni (6 su 10, 2 Hr., 5 pbc e 1 Ass.) e Scanu (6 su 9 ,2 pbc ed 1 Ass.).

Per i Malnatesi da rimarcare le prestazioni di Bossetti (3 su 8, 4 pbc e 3 Ass.), Virgili (6 su 8 e 4 Ass.), Marchetto (5 su 8 e 2 pbc) e Burgio (5 su 8). Peccato anche per l’infortunio per Melissa Gottardi, giocatore vedente dei patrini, che si è slogata la caviglia costringendola a stare fra i tifosi sugli spalti il giorno dopo.

Domenica, contro i Thurpos, i Patrini sono andati vicini all’impresa, perdendo 13-10 dopo una lotta serrata. I Cagliaritani hanno avuto vita dura contro la difesa dei Patrini, ancor più precisa e reattiva rispetto al giorno prima.

Rimonte e sorpassi da parte delle due squadre lungo tutte le riprese: in particolare con l’ultimo inseguimento dei malnatesi che li ha visti recuperare 4 punti all’ottavo inning, aiutati dal primo fuoricampo stagionale di Marchetto, quando sembravano spacciati sul 12 a 6.

Nonostante il risultato ancora avverso, grande soddisfazione del coach Volo e del team manager Gottardi per la prova di carattere di tutti i giocatori e di tutti gli assistenti.

Per loro da segnalare le prove di Marchetto (7 su 9 ,1 Hr, 2 pbc e 3 Ass.), Virgili (5 su 9,3 pbc e 10 Ass.), Bossetti (4 su 8 ed 1 Ass.) e Burgio (3 su 9,5 pbc e 2 Ass.). Per gli atleti di Calamida grandissima la prova di Tocco (6 su 9,4 Hr, 10 pbc e 6 Ass.) ben assistito da Spiga (4 su 9,1 Hr,1 pbc e 4 Ass.), G.Lai (5 su 8), Serra (2 su 9, 2 pbc e 3 Ass.) e Romano (2 su 9 e 3 Ass.).

Il weekend di gare si è concluso con il terzo tempo alla Cantina dei Sapori di Malnate, offerto dai Patrini alle squadre cagliaritane.

Mancano quattro partite alla fine della stagione e i Patrini le giocheranno tutte fuori casa.