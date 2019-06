Argento tricolore per il varesino Francesco De Leo

Nuova soddisfazione per il bridge varesino, sport che grazie all’attività del club locale (l’ABV) sta ottenendo una serie di risultati importanti a livello nazionale e non solo, come dimostrano le recenti convocazioni per gli Europei di Lisbona di Uggeri e Vanuzzi con conseguente qualificazione ai Mondiali.

Questa volta a far parlare di sé è stato uno dei giovani talenti dell’Associazone Bridge Varese, Francesco De Leo. Il 29enne, in coppia con Margherita Costa, ha vinto a Salsomaggiore Terme la medaglia d’argento ai campionati italiani a squadre miste. Una conferma quella di De Leo che, sempre insieme a Costa, nel 2018 ottenne addirittura l’oro e il conseguente titolo tricolore.