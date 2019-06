Arrestato stalker sessantenne

Stalkerizzava la sua ex compagna senza sosta: il suo comportamento ha portato all’arresto di un sessantenne albanese residente a Varese.

Un comportamento che l’uomo continuava da tempo a reiterare, malgrado fosse sotto attenzione degli agenti di polizia già da tempo: numerosi sono stati infatti gli interventi della volante della questura di Varese effettuati nel corso dell’ultimo mese presso il domicilio della donna.

All’arrivo infatti, i poliziotti non potevano che constatare la costante presenza molesta dell’uomo, che con fare intimidatorio osservava, pedinava e, in un’occasione, addirittura entrava in casa dell’ex compagna. E non è nemmeno bastato un ammonimento ufficiale del Questore, datato 27 maggio: l’uomo ha continuato con il suo comportamento, rispondendo con l’atteggiamento minaccioso e violento alla fine della loro storia sentimentale.

Per questo l’autorità giudiziaria ha emesso nei confronti di N.T. (Queste le sue iniziali) un ordine di carcerazione: e ieri pomeriggio, 28 giugno, è stato rintracciato da un equipaggio delle volanti, che l’ha accompagnato direttamente ai Miogni.