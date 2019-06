Arriva l’estate, apre l’aula studio del Circolo Gagarin

Come ogni anno Circolo Gagarin chiude, per come lo conoscete abitualmente, per la stagione estiva: con i concerti, i corsi, gli eventi e le birre artigianali ci si rivede a settembre.

Ma anche quest’anno il circolo di via Galvani 2 a Busto Arsizio vuole rispondere all’esigenza di chi ha bisogno di un luogo tranquillo, gratuito e accogliente con tutti dove studiare.

E così Circolo Gagarin apre le porte a tutti i soci alle prese con maturità e sessioni d’esami, tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì dalle 14 alle 19.