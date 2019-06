Bollette dell’acqua, Alfa aprirà lo sportello a Samarate in due diversi giorni

Anche a Samarate Alfa srl attiva lo sportello per assistere gli utenti dopo l’arrivo delle bollette.L’arrivo delle fatture da pagare – a volte con cifre da capogiro – ha creato molta polemica a Samarate, così come avvenuto in altri Comuni.

«L’amministrazione comunale si è subito attivata con gli uffici del gestore provinciale, la società pubblica Alfa S.r.l, per comprendere se vi fossero particolari problematiche e per fornire i dovuti chiarimenti anche provvedendo alla rettifica di alcune bollette» dice il sindaco Enrico Puricelli.

Come in altri Comuni nei mesi e nei giorni scorsi, anche qui Alfa ha attivato – un po’ in extremis – lo sportello locale: sarà allestito nell’atrio del Municipio la mattina del 2 luglio e del 9 luglio. Oltre a questo si può comunque sempre andare direttamente agli uffici di Alfa a Gallarate e Busto Arsizio.

Il sindaco Enrico Puricelli assicura ai cittadini che verranno verificati eventuali errori e verranno garantiti tutti i diritti delle famiglie e dei cittadini: «siamo in prima linea per comprendere se qualcosa non ha funzionato e per far sì che nessuno paghi più di ciò che è dovuto. Sarà necessario lavorare con ordine per evitare ingorghi e code; chiedo fin d’ora ai cittadini comprensione. Ci sarà tempo per valutare tutte le richieste di chiarimenti. Inoltre, lunedì 1 luglio è già programmata una commissione con presente i tecnici di Alfa per aggiornare la situazione. Mi sento di rassicurare tutti, saremo al loro fianco per risolvere ogni cosa».

Alfa srl è il gestore unico attivato nel 2015, ma che ancora non ha stabilito una operatività standard sul fronte della rilevazione e bollettazione: qui un articolo che spiega i problemi con le parole del presidente Paolo Mazzucchelli qui un altro articolo sui Comuni dove arriveranno le bollette nelle prossime settimane.