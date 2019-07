Samarate, Alfa Srl chiarisce: “Bollette allineate alle letture effettive dei consumi”

A Samarate nessuno pagherà più di quel che è dovuto, su questo Alfa Srl è pienamente in linea con le parole del sindaco di Samarate Enrico Puricelli, con il quale è in corso un confronto costante sul tema della bollettazione.

“Ci sentiamo anche di escludere la semplificazione contenuta nell’espressione giornalistica ‘bollette pazze’: a Samarate, al netto di qualche errore che verrà corretto e chiarito, la transizione verso la nuova gestione in carico ad Alfa Srl ha comportato un inevitabile allineamento dei consumi reali del servizio idrico. Un’operazione trasparente ed equa, che Alfa Srl ha messo in atto a Samarate con le stesse modalità utilizzate in tutti gli altri Comuni del territorio della Provincia di Varese. Per la prima volta da quando Alfa Srl ha in carico la gestione del servizio idrico del Comune di Samarate, infatti, la bollettazione è stata emessa sulla base di letture effettive, effettuate nel mese di aprile su oltre 5000 contatori dell’acqua sul territorio comunale. Si tratta di dati rilevati da una società di lettura e certificati, sulla cui correttezza gli uffici di Alfa Srl sono stati fin da subito disponibili a svolgere le necessarie verifiche e a fornire ogni tipo di chiarimento all’utenza”.

La società garantisce che la fatturazione nel Comune di Samarate “potrà d’ora in poi procedere in modo regolare ed equo per tutti, nel rispetto delle cadenze previste dall’Autorità”. Quanto all’impatto che attualmente gli utenti si trovano a gestire, “le bollette considerate eccessive sono dovute, da un lato, al mancato allineamento dei consumi reali rispetto a quelli presunti che venivano fatturati in acconto nelle bollette precedenti, dall’altro agli aumenti tariffari disposti tra il 2017 e il 2019 dall’Ufficio d’Ambito di ATO Varese ai sensi delle deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico”.

Alfa Srl conferma comunque l’apertura di uno sportello straordinario presso il Comune di Samarate nei giorni di martedì 2 luglio e martedì 9 luglio dalle ore 9.00 alle ore 11.30 in aggiunta alle aperture ordinarie, tutti i giorni feriali, degli sportelli di Busto Arsizio, presso l’Agesp Point di via Alberto da Giussano, e Gallarate, presso la sede operativa di via Bottini, secondo gli orari consultabili sul sito www.alfasii.it.

“Si ricorda infine che, nel caso di importi elevati e difficili da sostenere per il singolo utente, Alfa Srl è disponibile a concedere motivate rateizzazioni e dilazioni di pagamento, anche al di là dei termini previsti dall’Autorità, nello spirito di venire incontro alle esigenze dell’utenza, in particolare di quella più debole”.