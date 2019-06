In centro c’è il ciclismo, attenzione alla viabilità

Giovedì sera – 27 giugno – il centro di Varese ospita per la quarta volta il “Night Raw Circuit”, gara ciclistica con biciclette a “scatto fisso” che vedrà impegnati tanti specialisti di questa disciplina moderna, curiosa e altamente spettacolare.

Il circuito di gara, con partenza sul suggestivo rettilineo di via Sacco, si articola tra le vie Bernascone, san Francesco, Lonati, piazza Motta, sant’Antonio, Solferino, Copelli, Verdi e conclusione di nuovo in via Sacco sotto le finestre di Palazzo Estense. La prova sportiva comincerà alle 19,15 e proseguirà nelle ore successive.

Per questo motivo, il Comune ha emesso un’ordinanza per bloccare tra le 19 e le 24 la circolazione veicolare su tutte le strade interessate dal Night Raw Circuit ma anche su alcune vie adiacenti: Staurenghi, del Cairo e Metastasio. Ulteriori modifiche e deviazioni saranno quindi predisposte nelle aree circostanti a quelle segnalate.