Spettacolo in bici, torna la Night Raw Contest

Il ciclismo diventa spettacolo puro in una cornice insolita ma affascinante. L’edizione 2019 sarà la quarta per la Night Raw Contest, la gara di bici a scatto fisso con un percorso nel pieno centro di Varese.

Come sempre la regia di questa atipica e affascinante manifestazione sportiva è della Newsciclismo.com, assieme a Ciclovarese e con il supporto della Varese Sport Commission.

Il ritrovo è previsto giovedì 27 giugno in via Sacco, al Salone Estense si svolgeranno le procedure di iscrizione, mentre dalle 19.15 ci sarà la prima partenza, riservata alla gara per gli atleti dai 45 ai 59 anni. Verso le 20.00 è previsto il via per le categorie 19-45 anni e a finire lo scatto fisso.

Il percorso sarà quello dello scorso anno: via Sacco, via Bernascone, via San Francesco, via Copelli e via Verdi per 1,4 km a giro. Le strade in questione verranno chiuse al traffico.

Ad anticipare l’evento è Sergio Gianoli di Ciclovarese: «La Newsciclismo compie 10 anni, nel 2009 questo team amatoriale ha preso vita e oggi si sta specializzando in organizzazione eventi. Quest’anno ha già organizzato la 100 km intorno al Lago di Varese che ha avuto un grande successo. Queste manifestazioni sportive sono molto particolare e hanno unicità. Anche questa è unica per tre motivi: è in serale, per bici a scatto fisso e nel centro di Varese. Per questo va dato merito agli organizzatori»

Per la Newsciclismo.com, il presidente Alessandro Locatelli: «Questa gara è nata dalla volontà della squadra di fare qualcosa di particolare, stufi delle solite gare. Abbiamo pensato di fare qualcosa che potesse spingere la gente di Varese a conoscere il ciclismo nel suo aspetto più spettacolare. Vedere passare i ciclisti in velocità nel centro cittadino è un’esperienza da vivere. Anche se non siamo professionisti è veramente bello. Devo dare merito al Comune di Varese e ai vigili, che ci danno il permesso di chiudere le strade intorno al Palazzo Comunale, riconoscendo da subito il potenziale della gara. Grazie anche alla Binda, fondamentale sin dal primo anno nel darci supporto. La nostra è una società di agonisti, organizziamo ma vogliamo anche metterci in gioco. Ci saranno partecipanti da tutta Italia, segno che il livello si è alzato sempre di più. Quest’anno avremo anche la presenza di Martina Biolo, primo atleta in quattro anni ad essere stato invitato, che darà lustro alla nostra gara grazie alla maglia tricolore appena conquistata».

Proprio la neo campionessa italiana Martina Biolo spiega: «Ho sempre desiderato la maglia tricolore, fino a 15 giorni fa era solo un sogno. Ci ho provato a tre giri dalla fine e sono riuscita a portare a casa questa vittoria. Sono contenta di correre qui a Varese portando questa maglia così speciale. Il percorso è molto impegnativo, bisognerà capire subito che rapporto montare sulla bici, farà la differenza».

INFORMAZIONI UTILI – Le iscrizioni avverranno appena prima della partenza. Non c’è un numero massimo, ma sono attesi dai 150 ai 200 atleti nelle varie categorie.

Ci sarà stand gastronomico gestito dal Twiggy e dovrebbe essere un evento plastic free, con una gestione oculata dei rifiuti. Ci sarà anche lo stand di AloeXplosive, la bibita energetica naturale. dovrebbe essere Filippa la starter dell’edizione 2019.

CICLOVARESE IN FIGURINA – A margine della conferenza stampa è stata presentata la terza edizione – dopo il 2010 e 2011-, ideato da Ciclovarese e Sunrise Media.

Michele Marocco di Sunrise Media: «Rispetto alle passate due edizioni, l’evoluzione nel fatto che il volume è finito, le figurine sono già stampate, diventa quindi un’edizione sotto forma di almanacco. All’interno ci sono oltre 500 fotografie, scattate da Giordano Azzimonti, di tutti gli atleti tesserati per le società della provincia di Varese dai 7 ai 18 anni. Da domenica sarà in distribuzione nelle varie gare della nostra provincia al costo di 10 Euro».