Chiude Linate, una colonna di mezzi si muoverà da Milano fino a Malpensa

Due notti per portare a Malpensa i mezzi aeroportuali di Linate. Una operazione che coinvolgerà trecento mezzi speciali, dai mezzi per i bagagli alle scale d’imbarco, dai trattori per il traino degli aerei agli autobus che si usano per spostare i passeggeri in pista.

Dentro all’impressionante operazione “Bridge” – il trasferimento di voli da Linate a Malpensa, per tre mesi – il gestore aeroportuale Sea ha dovuto pensare anche ai veicoli destinati a operare in pista.

Un primo gruppo sono i mezzi aeroportuali non adatti a muoversi in autonomia fuori dal loro ambito operativo “naturale”: trattori stradali, mezzi speciali come le scale di accesso ai veicoli o i sollevatori di pallet da carico. «Abbiamo previsto di caricarli su quarantacinque autoarticolati con rimorchio». Nello specifico si parla di quarantacinque trattori elettrici, quindici scale passeggeri, quindici “Ambulift”, quattro condizionatori mobili, sei gruppi elettrogeni carrellati, otto elevatori per container, tredici nastri di carico/scarico bagagli.

Altro gruppo – più ridotto – di veicoli coinvolti è invece quello dei mezzi in grado di muoversi a velocità compatibili con un trasferimento in autostrada. «Gli unici mezzi di questo tipo sono i bus interpista, che si muoveranno autonomamente con permesso e scorta della Polizia Stradale». Si parla di quindici autobus, che saranno trasferiti sotto scorta via autostrada A4 Milano-Torino e superstrada. Per l’occasione sarà necessario chiudere anche l’autostrada, in corrispondenza del transito della “colonna”.

Nel frattempo prosegue anche l’attività di “istruzione” del personale di Linate, per farlo operare a Malpensa. L’aeroporto è infatti una struttura complessa, con regole particolari e non è la stessa cosa guidare in uno scalo o nell’altro. Di tanto in tanto ci sono problemi, come ricorda anche un episodio di questa mattina, martedì 11 giugno: un autobus per equipaggi rimasto incastrato (per circa un quarto d’ora) sotto a un passaggio in tunnel al terminal 1.