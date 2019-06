Cinema nel parco a lago, si comincia con “Bohemian Rhapsody”

Il Parco a Lago di Luino ospiterà pellicole di successo a partire dal 27 giugno, con ingresso libero, alle 21.30. Al debutto verra’ proiettato il film “Bohemian Rhapsody” , premiato con ben quattro Oscar, tra cui quello di miglior attore protagonista a Rami Malek che interpreta il ruolo di Freddie Mercury, il grande cantante dei Queen.

Il 4 luglio verra’ proposto “Notti magiche” con Francesca Archibugi. La trama riguarda la notte in cui l’Italia venne eliminata dal campionato mondiale di calcio ‘Italia ’90’, in cu i nel Tevere venn e ritrovat o il cadavere di un famoso produttore cinematografico.

Le indagini puntano su tre giovani sceneggiatori… A seguire, in data 11 luglio “Se son rose” , un film del 2018 scritto, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni, una bella commedia degna del bravissimo regista.

Il 18 luglio sarà la volta di un vero e proprio cult movie, “A qualcuno piace caldo” , con attori che hanno scritto la storia del cinema come Tony Curtis Marilyn Monroe e Jack Lemmon.

Il 25 luglio verrà proiettato “Non ci resta che il crimine”, un film del 2019 diretto da Massimiliano Bruno con protagonisti Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli, un comico-poliziesco.

«L’estate non inizia senza la ormai attesissima programmazione del cinema all’aperto. Appuntamento sempre nella spettacolare cornice del Parco a Lago. – commenta Laura Frulli, Consigliere con delega al Turismo e al Commercio – La programmazione che abbiamo scelto si apre con il film evento dell’anno “Bohemian Rhapsody“. Impossibile non cantare tutti insieme le canzoni dei Queen!Per gli amanti dei classici quest’anno è stata introdotta una pellicola icona della tradizione Hollywoodiana ( A qualcuno piace caldo ) che speriamo venga apprezzata dai nostri affezionati»

Il primo agosto la rassegna chiude con “Ti presento Sofia” , pellicola del 2018 diretta da Guido Chiesa, con protagonisti Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti. Il film è il remake della pellicola argentina Se permetti non parlarmi di bambini. in caso di maltempo il primo film Bohemian Rhapsody sarà rinviato in data 8 agosto.

«Auspichiamo un pubblico numeroso come sempre – conclude il Consigliere Frulli – per un appuntamento rivolto a cittadini e turisti. Una bella occasione per socializzare e godersi il bello dell’estate insieme».