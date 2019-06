Cinquanta sacchi di immondizia raccolti in via Peschiera

«Coi volontari del canile abbiamo ripulito un tratto della strada statale 342 o via Peschiera (dalla rotonda di viale Belforte fin quasi alla rotonda per Valle Olona), via Ecologia e via Molinazzo».

Comincia così il post su facebook di Damiano Marangoni, il pulitore della Valganna che ha raccontato com’è andata la sortita sulle strade del Varesotto per ripulire dai rifiuti la statale nei pressi del canile di Varese.

«Una cinquantina i sacchi raccolti, in particolare molto polistirolo e plastica frantumata, sacchetti trasparenti da supermercato, volantini, buste di uova di Pasqua, ferri da carpenteria, carne, carogne di animali, parecchie scarpe da bambino e una vecchia autoradio».