Compiti delle vacanze “particolari” per gli alunni di Induno Olona

Come ogni anno l’Associazione Combattenti e Reduci – Sezione di Induno Olona bandisce un concorso riservato agli alunni delle scuole che si concluderà con le premiazioni che hanno luogo durante le cerimonie del 4 novembre che quest’anno si svolgeranno a Induno Olona domenica 3 novembre 2019.

Sono interessati circa centottanta alunni.

Per partecipare al concorso gli alunni della quarta elementare dovranno realizzare un calendario per l’anno 2020 (con foto, disegni, articoli)e gli alunni della classe seconda media dovranno fare una ricerca storica sui “militari e soldati della Prima Guerra Mondiale, a cui sono state dedicate le aule della Scuola Media di Induno Olona”, ricordati da piccole lapidi all’ingresso delle aule.

«Prima della fine dell’anno scolastico, come di consuetudine, il presidente dell’Associazione, Agostino De Zulian, che ricopre tale carica dall’anno 2003 (16 anni) ha presentato il concorso alle classi distribuendo i testi e le istruzioni ad ogni alunno. Molto goliardicamente il Presidente, durante la presentazione dei concorsi nelle varie classi scolastiche, ha sostenuto di voler “assegnare un compito delle vacanze”».

Grazie al coinvolgimento annuale sempre maggiore fin dall’inizio dell’iter del concorso dell’amministrazione comunale, del preside, del personale docente, dei genitori e degli alunni stessi la cerimonia del 4 novembre ha assunto un valore importante a Induno Olona anche a fini educativi e morali. È nell’intenzione del presidente, quest’anno, far conoscere l’iniziativa che anima il 4 novembre a Induno Olona a tutti i Sindaci della zona, e non solo, al fine di ravvivare tale cerimonia in molti Comuni.