Il comune di Bregano analizzato dai “builgding manager” di Its Red Academy

La sede dell’amministrazione comunale di Bregano, sede anche degli uffici dell’Unione Ovest Lago Varese ha ospitato nell’ultimo mese i ragazzi del corso di Building Manager di ITS Red Academy che a Varese si svolge alla Scuola Professionale Edile.

Divisi in cinque gruppi hanno passato in attenta analisi l’edificio sotto ogni aspetto, dagli impianti ai serramenti, dall’involucro all’accessibilità, e venerdì 13 giugno alle 9.00 presenteranno i loro progetti di fronte al Sindaco e agli Uffici comunali in una mattina aperta alla popolazione. Schemi, relazioni, progettazione BIM e quadro dei costi dovranno convincere l’amministrazione, ma soprattutto i loro insegnanti in vista dell’esame finale.

La scelta del Comune di Bregano come case history di questa prova fondamentale per i ragazzi si colloca all’interno della collaborazione tra ITS RED Academy e Agenda21Laghi, con l’obiettivo di formare sempre più giovani specializzati e competenti in materia di edilizia sostenibile e risparmio energetico.

Maggiori informazioni sul percorso di studi ITS: https://itsred.it/construction-manager/