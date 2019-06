“Che il Comune torni ad essere un luogo di democrazia partecipata”

Lettera aperta al sindaco di Caronno Varesino Raffaella Galli

In bocca al lupo, cara Raffaella: ho dichiarato prima delle elezioni che avrei accettato l’esito delle stesse e lo ribadisco qui, il cittadino elettore ha sempre ragione.

Aver perso però non vuol dire che io debba stare zitto, subire insulti finite le elezioni ed anche prima: bella persona la gentil signora, chiaramente tifosa della vostra Lista, che la sera del confronto a tre mi ha dato del “leccaculo” per aver osato donarti un libro. Ad urne chiuse chi mi insulta lo fa anche nei confronti di 384 cittadini che hanno votato la lista “Per Caronno”: sappiano che reagirò sempre con estrema durezza.

Quanto al resto, vedo che ti ostini a parlare di “sterili polemiche e mancato confronto politico”; ora delle due l’una: o il significato del lessico italiano è, per te e me, diverso, oppure muovere contestazioni sull’operato di un’Amministrazione comunale è FARE POLITICA. Se poi voi reagite pensando ad attacchi personali od altro sono problemi vostri.

Parlare di tombini pieni, di fognature a cielo aperto, di assenza di iniziative culturali, di biblioteca abbandonata a se stessa per me è parlare di politica, forse per voi è filosofia da quattro soldi.

E per accennare alla questione spinosa delle tasse pagate in ritardo, questione alla quale non avete MAI saputo rispondere in modo adeguato ma soltanto attraverso reazioni scomposte (ringrazio la Dott.sa Nicoletta Basso per la splendida lezione sull’etimologia della definizione di evasione fiscale) ti voglio chiedere: se tutti i cittadini di Caronno decidessero di pagare le Imposte Comunali con, che so, un anno di ritardo per te andrebbe tutto bene e te la caveresti dicendo (dopo un anno) “ adesso è stato sistemato e pagato tutto”?

Inoltre voglio chiederti: quale alto senso civico vi ha fatto mettere sul vostro sito, una settimana prima del voto, la dichiarazione del Difensore Civico Regionale che appoggiava apertamente la vostra Lista? Io dico miseria civica allo stato puro, la stessa che vi ha fatto riempire le bacheche comunali con le vostre locandine di propaganda. Forse avevi, avevate paura di perdere: per stavolta vi è andata bene, intanto però sapete che oltre metà dei votanti non vi ha dato fiducia.

E veniamo all’Amministrazione che verrà inaugurata nel Consiglio Comunale del 6 Giugno: ti auguro un sincero “in bocca al lupo”, spero che davvero riusciate a fare il meglio per il nostro Comune. Ciò può realizzarsi anche attraverso una rivalutazione del ruolo del Consiglio Comunale stesso che, chiedo con forza, torni ad essere luogo di democrazia partecipata dove, anche attraverso il coinvolgimento delle varie Commissioni e Consulte si possano discutere e non meramente ratificare le proposte della Maggioranza. Da parte mia nessuna opposizione preconcetta, ma un richiamo costante e puntuale alla realizzazione di ciò che avete promesso: rifacendomi al testo ufficiale che illustrerete sarò un osservatore inflessibile e porterò a conoscenza di chi vorrà ascoltarmi le vostre, spero marginali, mancate promesse.

Insomma le “chiacchiere stanno a zero”. Da vent’anni amministrate Caronno, adesso ne avrete altri cinque, dovreste aver ben chiaro che cosa promettere e, soprattutto, ciò che sarete in grado di realizzare concretamente. E, se le mancanze saranno evidenti, forse nel 2024 sarà finalmente ora di cambiare verso (naturalmente attraverso il libero voto di tutti i Caronnesi).

Buon lavoro, signora sindaco



Galileo Mongera Consigliere Comunale di opposizione Lista Civica ”Per Caronno”

Lo speciale elettorale di Caronno Varesino