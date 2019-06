Consiglio comunale, partenza in salita

Caronno Varesino, si torna al lavoro. Primo consiglio comunale giovedì 6 giugno alle 20.30. Raffaella Galli, il nuovo sindaco della Lega, presenterà la sua squadra solo in quell’occasione. Per ora, quel che si sa, è che sarà così composta: vicesindaco Fulvio Mantovan, Mario De Micheli, Nicoletta Basso Nicoletta, Raimondo Levorin.

L’esordio si preannuncia agitato: la vittoria della lista dell’ex sindaco De Micheli ha preso molti voti ma non quanti nel 2014 .La campagna elettorale è stata tesa e le ultime settimane di amministrazione caratterizzate da liti all’interno della giunta e “divorzi dolorosi” , come quello dell’assessore Maria Rosa Broggini che dopo aver abbandonato la maggioranza ha dato vita ad una lista autonoma, SiAmo Caronno

Il consigliere comunale Galielo Mongera ha voluto dare il benvenuto al sindaco Raffaella Galli con una lettera aperta in cui si è tolto non pochi sassolini dalla scarpa: «Ti auguro un sincero “in bocca al lupo”, spero che davvero riusciate a fare il meglio per il nostro Comune – si legge nella lettera che potete trovare in versione integrale qui – Ciò può realizzarsi anche attraverso una rivalutazione del ruolo del Consiglio Comunale stesso che, chiedo con forza, torni ad essere luogo di democrazia partecipata dove, anche attraverso il coinvolgimento delle varie Commissioni e Consulte si possano discutere e non meramente ratificare le proposte della maggioranza».

Parte un po’ in salita la nuova giunta di Caronno e di cose da fare ce ne sono parecchie: a partire dal recuperare la fiducia di tutti i consiglieri di minoranza.

