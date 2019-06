“Broggini ha vinto la sua sfida”

Riceviamo e pubblichiamo

In riferimento alle ultime elezioni vorrei fare innanzitutto i complimenti al nuovo sindaco eletto e con queste parole esprimere alcune considerazioni di carattere politico.

Nonostante la Lega a Caronno Varesino abbia raddoppiato i voti alle Europee passando dal 29,81% di cinque anni fa al 54% di domenica scorsa, così non è stato per la lista sostenuta dal sindaco uscente Mario De Micheli (ex Sindaco della Lega) spaccando il Paese di Caronno Varesino in due passando dal 74% al 49%.

Visto che alcuni assessori fuoriusciti dall’amministrazione erano stati accusati di fare solo un mero interesse personale poiché scontenti in quanto non candidati loro stessi, alla luce di quanto avvenuto domenica scorsa mi chiedo: come mai la lista civica “Broggini” ha avuto un sostegno così ampio, nonostante la sconfitta di misura?

Allora io penso che le motivazioni possano senz’altro riassumersi in due ipotesi:

A – L’amministrazione uscente non ha lavorato così bene negli ultimi cinque anni tali da far consolidare Il 72% ottenuto alle precedenti elezioni e quindi alla fine è cresciuto realmente un malcontento generale che ha fatto crollare la inossidabile popolarità del Sindaco uscente diventato sempre più autoritario.

B – Che il candidato proposto non sia stata la scelta più condivisa dalla maggioranza dei cittadini e quindi ha avuto ragione la signora Broggini a raccogliere la sfida nonostante persa di poco, anche per colpa della testardaggine di alcune persone che insistono nella loro linea politica.

Con le spalle coperte da un simbolo forte è sempre più facile emergere ma poi bisogna dimostrare di saper fare (questo è quello che dice anche Salvini).

Ringrazio comunque tutti quelli che hanno votato per esprimere la propria volontà e auguro un buon lavoro alla compagine vincente, e un altrettanto ottimo lavoro alle altre due liste per un’ opposizione dura ma sempre e soprattutto costruttiva per il bene del Paese.

Valerio Piotto

