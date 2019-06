Continua il presidio per la Sea Watch in piazza San Vittore

Continua anche questa sera a Varese il presidio organizzato da Tommy Calabrese in piazza San Vittore a sostegno dei migranti che da 12 giorni si trovano a bordo della Sea-Watch: «Questa sera, mercoledì 26 giugno, in mancanza di soluzione, torniamo in piazza con gli stessi striscioni, ma rispondendo questa volta all’appello che ora arriva direttamente dalle persone a bordo, che sono stremate».

«Sto ovviamente seguendo la vicenda dei 43 ostaggi sulla Sea Watch – spiega Calabrese – Nel mio piccolo, insieme a pochi amici, ho pensato che fosse giusto mobilitarsi personalmente e condividere l’appello di don Carmelo di Lampedusa alla vicinanza. Tenendo conto del fatto che la nave Sea Watch è ancora bloccata e non è stata data alcuna autorizzazione allo sbarco, questa sera, in accordo con N Azione Umana, andremo comunque in piazza San Vittore a dire la nostra vicinanza con i nostri due striscioni. Invito chiunque abbia a cuore le sorti di quelle persone e sia sensibile a quanto sta accadendo a condividere questo appello, invitare altri e a venire in piazza San Vittore dalle 21 in poi. Sarà anche una buona occasione per confrontarsi di persona e pensare a come muoversi per il futuro in occasioni analoghe».

L’appuntamento, per chi vuole sostenere l’iniziativa e testimoniare la sua solidarietà e vicinanza è dalle 21 in piazza San Vittore.