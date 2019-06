Dal Barocco a De Andrè, torna il Varese Estense Festival

Varese Estense Festival torna anche quest’anno come festival varesino di opera, teatro e musica, un’importante occasione culturale per l’estate della città. Il programma è stato presentato questa mattina, venerdì 28 giugno in Comune e vedrà tre appuntamenti nel cuore della città.

Il Salone Estense e il Teatro Santuccio infatti, diventeranno la sede di questi spettacoli che dal Barocco arriveranno fino a De Andrè. «Tre appuntamenti particolari e differenti rispetto all’anno scorso – spiega Serena Nardi di Red Carpet Teatro-. La grande anticipazione di questo festival infatti, si è tenuta a marzo quando abbiamo debuttato con la produzione dell’opera lirica Don Giovanni. Un’esperienza importante che ha visto in teatro più di mille spettatori. Per le date estive quindi, portiamo un’offerta differente». Red Carpet Teatro infatti, nel mese di marzo, ha presentato l’opera lirica con la messa in scena del Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, su libretto di Lorenzo Da Ponte. La produzione, tutta varesina, ha attratto al Teatro di Varese un pubblico di ben 1000 persone alla sua prima e di ben 600 ragazzi delle scuole della provincia alla matinée a loro dedicata.

Il programma estivo invece, inizia mercoledì 3 luglio con un concerto dedicato alla musica barocca, «una proposta che arriva dalla Salzburg Ensemble e che esplora la poetica e la musica del Barocco». Si continua il 5 luglio con lo spettacolo “Fuochi” che vede la produzione varesina: «una grande novità, portiamo in scena un testo raramente messo in scena». Infine, domenica 7 luglio appuntamento dedicato a Fabrizio De Andrè e alla sue canzoni: «raccontiamo la sua figura a tutto tondo. Siamo andati a ricercare canzoni poco conosciute e lo spettacolo vede musica e racconti, per una tessitura drammaturgica fatta con le sue parole». Il 6 luglio invece, ci sarà una giornata di lezioni aperte, dedicate a chi vuole sperimentare e conoscere l’arte del teatro.

Mercoledì 3 Luglio

Inaugurazione del Varese Estense Festival 2019

Salone Estense, ore 18.00 – Ingresso libero

Muse sorelle , Il dialogo tra le arti, dall’opera Barocca a De André

Salone Estense, ore 18.15 – Ingresso libero

Voci dal Barocco Arie femminili e gemme strumentali da Corelli a Mozart

Concerto con musiche di Mozart, Biber, Händel, Corelli, Vivaldi, C.P.E. Bach, Caldara

In collaborazione con Accademia Europea Villa Bossi e Institute for Mozart Interpretation of University Mozarteum Salzburg Ensemble Salzburger Hofmusik Marianna Herzig – soprano Florian Moser – violino Leonore von Stauss – arpa doppia, clavicembalo Wolfgang Brunner – clavicembalo, fortepiano. Salone Estense, ore 21.15 -Posto unico non numerato: € 15,00 | Ridotto under 18: € 10,00

Giovedì 5 Luglio

Fuochi

Variazioni su Fedra, Achille, Patroclo, Antigone, Maria Maddalena, Clitennestra, Saffo

Spettacolo teatrale liberamente adattato da “Fuochi” di M. Yourcenar

Teatro “Gianni Santuccio”, ore 21.15 – Posto unico non numerato: € 15,00 | Ridotto under 18: € 10,00 – Prenotazione obbligatoria

Con Sarah Collu, Leonardo Lempi, Serena Nardi

Contrabbasso Fabrizio Buzzi

Adattamento e regia di Vittorio Bizzi

Sabato 6 Luglio

Giornata di Teatro Aperto

Lezioni aperte di teatro a cura degli insegnanti diplomati di GIORNIDISPARI TEATRO-Scuola Teatro Varese

Per maggiori informazioni: +39 339 88 70 121 | +39 347 74 56 918 | www.teatrogiornidispari.it

Teatro “Gianni Santuccio” – Ingresso libero

Bambini 6-10 anni, dalle ore 10.00 alle 12.00

Ragazzi 11-15 anni, dalle ore 16.00 alle 18.00

Adulti 16-99 anni, dalle ore 19.30 alle 22.30

Domenica 7 Luglio

Il vangelo di Faber

A vent’anni dalla scomparsa, parole e musica di Fabrizio De Andrè

Spettacolo teatrale musicale liberamente ispirato ai testi e alle parole del grande cantautore genovese scomparso l’11 gennaio 1999

Teatro “Gianni Santuccio”, ore 21.15 – Posto unico non numerato: € 15,00 | Ridotto under 18: € 10,00 – Prenotazione obbligatoria

Alessandro Cerea – voce, pianoforte e tastiere

Francesca Morandi – contrabbasso

Marco Mengoni – batteria

Con Sarah Collu, Greta Collu, Giusy Cossentino, Silvia De Lorenzi, Jacopo Girardi, Leonardo Lempi, Debora Palmieri, Romeo Tofani

Regia di Serena Nardi