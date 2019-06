Dalla BCC un prezioso aiuto per far crescere l’ematologia varesina

Un premio speciale, 5000 euro, per seguire un percorso di formazione al Centro trapianti di cellule staminali allogeniche dell’Ematologia dell’Università di Amburgo. È quello consegnato questa mattina dal Presidente della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate Roberto Scazzosi a Barbara Mora, brillante dottoressa dell’ematologia di Varese.

Una formula di sostegno nuova che il professor Francesco Passamonti ha trovato nell’istituto di credito cooperativo per offrire opportunità di miglioramento alla giovane dottoressa che rientrerà nel reparto varesino con un bagaglio di conoscenze prezioso: il Centro trapianti di cellule staminali allogeniche dell’Ematologia dell’Università di Amburgo diretto dal professor Nicolaus Kroger è il primo centro europeo per i trapianti delle leucemie croniche.

In occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma – Giornata nazionale AIL che viene celebrata il 21 giugno, la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha voluto dare un segno concreto assegnando il premio di studio alla dottoressa per un percorso formativo sul trapianto allogenico di staminali nella cura delle leucemie. La specializzazione contribuirà allo sviluppo dell’Ematologia di Varese : «La possibilità di poter fare ricerca in questo centro non poteva essere sprecata. Ad Amburgo svilupperà competenze in alcune terapie cellulari come le CAR T Cell, che saranno disponibili a breve anche in Italia nei linfomi e nel mieloma. Un bagaglio che metterà a disposizione dell’Ematologia varesina, anche perché il trapianto allogenico è nel piano di sviluppo dell’Ematologia di Varese»» ha spiegato il professor Passamonti secondo il quale le novità cliniche con il trapianto allogenico per la cura delle leucemie acute e croniche potranno essere introdotte già dalla fine del 2020 o, al massimo, dall’inizio del 2021.

Laureata con una tesi sperimentale svolta proprio in Ematologia a Varese, la dottoressa Mora ha proseguito l’attività di ricerca traslazionale e clinica nell’ambito delle leucemie croniche. Il suo impegno è stato premiato in diversi meeting internazionali e nazionali (l’American Society of Hematology nel 2018, l’European Hematology Association nel 2017, 2018 e 2019, la Society of Hematologic Oncology nel 2016 e 2017 e la Società Italiana di Ematologia nel 2017); inoltre, solo pochi giorni fa, al congresso della Società Europea di Ematologia di Amsterdam ha presentato uno studio realizzato con l’equipe del professor Passamonti e condiviso con Ematologie europee ed americane sulle leucemie croniche con lo scopo di definire il rischio di evoluzione in leucemia acuta.

«La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha compreso l’importanza di questa formazione e ha dato disponibilità a sostenere l’impegno di Barbara Mora», sottolinea Passamonti.



«Assistiamo continuamente a giovani promettenti che, non trovando spazio in Italia, sono costretti ad andare all’estero per realizzarsi», afferma il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi. Solamente nel 2017 sono stati 28 mila i neolaureati che sono andati oltreconfine, con un aumento del 4% rispetto all’anno precedente e del 41% rispetto al 2013 (fonte Istat).

«Per crescere un territorio ha bisogno di giovani preparati e specializzati. Come istituto di credito cooperativo abbiamo raccolto la richiesta che ci è stata presentata e ci siamo messi al fianco della giovane ricercatrice Mora, già premiata in ambito internazionale, sostenendo il suo training formativo ad Amburgo presso il primo centro europeo per i trapianti. Le conoscenze acquisite saranno a beneficio dell’Ematologia varesina e dei malati di leucemia. È un investimento per il futuro; un investimento per nostro il territorio».

Il premio è stato consegnato questa mattina nella sede di via Veratti a Varese, in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma – Giornata nazionale AIL che da 14 anni viene celebrata il 21 giugno:

Per quanto nata solamente nove anni fa, l’Ematologia di Varese è un centro di riferimento internazionale per le leucemie croniche. «Ha avviato attività a complessità sempre maggiore, fino ai trapianti di midollo autologhi – 70 quelli fatti con l’utilizzo delle staminali del paziente stesso – ed è ora in grado di rispondere in maniera quasi esaustiva alle esigenze ematologiche del territorio», continua il direttore. Tra i protocolli di cura a Varese manca però il trapianto allogenico. «Utilizzando un donatore di cellule staminali, aumenta la complessità del programma. Per perfezionarsi, la strada è formarsi presso i centri più avanzati».

Per Barbara Mora si tratta di una grande opportunità. «Le prospettive per un giovane ricercatore in Italia sono purtroppo spesso precarie, pertanto sono davvero riconoscente di potermi formare tramite questa esperienza per poi ritornare nel nostro territorio. Grazie alla collaborazione creatasi negli anni tra il professor Passamonti e il Dipartimento trapiantologico di Amburgo in merito alla gestione dei pazienti affetti da leucemie croniche, si è creata l’opportunità di poter frequentare questo eccellente centro tedesco. Sono entusiasta di poter assimilare nuove conoscenze in merito alle terapie ematologiche più innovative ed efficaci, per poi condividerle al rientro con il gruppo di lavoro varesino. È per me motivo di orgoglio, ma ovviamente anche di grande responsabilità. Ritengo sia inoltre molto importante fare “rete” con altre realtà, anche a livello europeo, per poter realizzare studi clinici ed analisi di dati essenziali a migliorare le possibilità di cura in ambito ematologico. Sono pertanto grata per il sostegno alla Bcc ed al professor Passamonti, senza dimenticare come in questi anni io abbia ricevuto il supporto di una realtà locale molto significativa, la sezione AIL di Varese».