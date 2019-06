Dall’Africa con la cocaina, arrestata una ragazza americana

La Guardia di Finanza dell’aeroporto di Malpensa ha arrestato una donna statunitense di 33 anni che aveva occultato nel proprio bagaglio cocaina per un peso complessivo di 5,5 chili.

La ragazza arrivava in arrivo da Dakar (Senegal) via Lisbona: è stata sorpresa con lo stupefacente abilmente nascosto all’interno di un doppiofondo ricavato nel bagaglio al suo seguito.

L’esame speditivo “narcotest” effettuato dai finanzieri ha confermato che la coca avrebbe reso centinaia di migliaia di euro sul mercato illecito. Al termine delle operazioni di polizia giudiziaria, la donna è stata tradotta, in stato di arresto, presso la Casa Circondariale di Milano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Busto Arsizio.

È una nuova operazione nata dalla costante attività antidroga e dal continuo affinamento dei criteri di rischio e di profiling per individuare i soggetti verso cui focalizzare i controlli in relazione ai sempre più sofisticati modus operandi utilizzati dalle consorterie malavitose.

L’ultimo sequestro operato si somma a quelli effettuati nelle ultime due settimane, per un totale di 20,5 kg di cocaina e 7,5 Kg di eroina con quattro arrestati, e mette in evidenza come le sostanze stupefacenti giungano da tutto il mondo tramite scali europei nell’aeroporto della brughiera.